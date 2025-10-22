"Колапсу не буде": нардеп назвав три елементи безпеки, які допоможуть Україні пройти опалювальний сезон

Елементи енергетичної безпеки: що захищає Україну від повного блекауту

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин переконаний, що опалювальний сезон 2025-2026 років, попри всі ризики, Україна пройде. За його словами, уряд виконав план закачки газу до підземних сховищ — станом на жовтень у них накопичено 13,2 мільярда кубометрів.

Про це він розповів в коментарі "Телеграфу". При цьому він перерахував основні елементи енергетичної безпеки.

"Перший компонент системи — газ у сховищах. Тут проблем виникнути не має, план уряду із закачки вже виконано", — зазначає депутат.

Другий важливий елемент — щоденна закачка та споживання газу. І хоча енергетична інфраструктура залишається під загрозою обстрілів, Жупанин наголошує, що вибити систему повністю неможливо.

"Об'єктів по країні величезна кількість. Навіть якщо бити по газокомпресорних станціях, установках очищення і підготовки газу — усе одно їх багато. Я не вірю, що можна вибити 100% видобутку. Навіть якщо 20-30% буде доступним — цього вже достатньо для певної стабільності. Решту імпортуємо", — пояснює він.

За словами парламентаря, максимальний обсяг газу, який був закачаний протягом пів року, — до 4 мільярдів кубометрів. Якщо знадобиться, таку ж кількість можливо буде закачати ще раз — за підтримки міжнародних партнерів.

Ще одним елементом енергетичної безпеки депутат називає газотранспортну систему. Він визнає, що локальні пошкодження можливі, але зруйнувати всю мережу — надскладне завдання, яке потребує від Росії значного ресурсу.

"Так, можуть постраждати окремі міста, особливо в зоні до 100-120 км від фронту. Але вибити всю країну — задача нереальна", — вважає Жупанин.

Попри складнощі, депутат висловлює стриманий оптимізм і наголошує: до зими слід підготуватись, особливо вразливим регіонам, але загального колапсу він не прогнозує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що враховуючи характер російських атак, цього опалювального сезону уникнути обмежень у постачанні енергоносіїв, ймовірно, не вдасться. Українцям варто готуватися до можливих відключень, а владі — зосередитися на посиленні системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури. Адже на сьогодні ефективна ППО — єдиний реальний спосіб протистояти агресивній тактиці ворога.