"Коллапса не будет": нардеп назвал три элемента безопасности, которые помогут Украине пройти отопительный сезон

Владислава Коваль
Народный депутат Андрей Жупанин
Народный депутат Андрей Жупанин. Фото Коллаж "Телеграф"

Элементы энергетической безопасности: что защищает Украину от полного блекаута

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин убежден, что отопительный сезон 2025-2026 годов, несмотря на все риски, Украина пройдет. По его словам, правительство выполнило план закачки газа в подземные хранилища — по состоянию на октябрь у них накоплено 13,2 миллиарда кубометров.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу". При этом он перечислил главные элементы энергетической сохранности.

"Первый компонент системы — газ в хранилищах. Здесь проблем возникнуть нет, план правительства с закачки уже выполнен", — отмечает депутат.

Второй важный элемент – ежедневная закачка и потребление газа. И хотя энергетическая инфраструктура остается под угрозой обстрелов, Жупанин отмечает, что выбить систему полностью невозможно.

"Объектов по стране огромное количество. Даже если бить по газокомпрессорным станциям, установкам очистки и подготовке газа — все равно их много. Я не верю, что можно выбить 100% добычи. Даже если 20-30% будет доступным — этого уже достаточно для определенной стабильности. Остальное импортируем", — объясняет он.

По словам парламентария, максимальный объем газа, закачанный в течение полугода, — до 4 миллиардов кубометров. Если понадобится, такое же количество можно будет закачать еще раз – при поддержке международных партнеров.

Еще одним элементом энергетической безопасности депутат называет газотранспортную систему. Он признает, что локальные повреждения возможны, но разрушить всю сеть — сверхсложная задача, требующая от России значительного ресурса.

"Да, могут пострадать отдельные города, особенно в зоне до 100-120 км от фронта. Но выбить всю страну – задача нереальная", – считает Жупанин.

Несмотря на сложности, депутат выражает сдержанный оптимизм и подчеркивает: к зиме следует подготовиться, особенно уязвимым регионам, но общего коллапса он не прогнозирует.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что учитывая характер российских атак, в этом отопительном сезоне избежать ограничений в поставках энергоносителей, вероятно, не удастся. Украинцам следует готовиться к возможным отключениям, а власти сосредоточиться на усилении системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры. Ведь сегодня эффективная ПВО — единственный реальный способ противостоять агрессивной тактике врага.

