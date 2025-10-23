Лише у Києві — семеро постраждалих. Усі подробиці атаки по Україні (відео, фото)

Подекуди виникли перебої зі світлом

У ніч, на 23 жовтня, Росія вчергове атакувала Україну. Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині.

Що треба знати:

Росія била по Україні балістикою та дронами

Основна ціль ударів — енергетика, серед якої й ГЕС

У Києві виникла пожежа після падіння уламків

Як повідомляють монітори, тривога не вщухала в Україні з вечора 22 жовтня. Спочатку вибухи лунали переважно на Київщині. Там ППО працювала по ворожих дронах. А згодом на Полтавщині, яку Росія атакувала балістикою. Також чутно вибухи було на Харківщині та Сумщині.

Після 1:00 монітори почали писати, що основний удар дронів скерований на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Росія намагалась атакувати Стародніпровську ГЕС у Кам'янському. Чимало вибухів пролунало у Павлограді. У Кам'янському вночі пролунало понад 20 вибухів, подекуди виникли перебої зі світлом.

"Рій дронів на Кам'янське Дніпропетровської області. Летять атакувати Середньодніпровську ГЕС", — йшлося у повідомленні.

Атака на Київщину

UPD: Мер Києва Віталій Клично розповів, що внаслідок нічної атаки є 7 постраждалих, 5 із них медики госпіталізували. Двоє — на амбулаторному лікуванні.

У Подільському районі столиці:

сталися загоряння в трьох житлових будинках

вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами

в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон

у дитячому садочку пошкоджена частина вікон

палали автівки у дворах кількох житлових будинків

уламки впали біля синагоги.

В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

Пошкоджена синагога

Наслідки атаки

Наслідки атаки

За попередніми даними, Росія в ніч на 23 жовтня атакувала Київ. Там зафіксовано падіння уламків у Подільському та ще кількох районах. Постраждала ветеринарна лікарня, пошкоджено житлові будинку, подекуди виникла пожежа.

Як писав мер столиці Віталій Кличко, у Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 22 жовтня Росія влучила дронами у дитячий садочок у Харкові.