Росіяни знають, куди б'ють: чому ГЕС дуже важливі для енергосистеми України

ГЕС може дуже швидко збільшувати або зменшувати виробництво електроенергії — залежно від рівня потреб споживачів

Російські окупанти останнім часом активно намагаються атакувати українську гідроенергетику. Вони роблять це з метою повністю розбалансувати українську енергосистему. ГЕС, попри те, що виробляють мало електроенергії (у порівнянні з іншими типами електростанцій) — мають іншу, дуже важливу для енергосистеми роль.

Що треба знати:

ГЕС — це балансуючі групи генерації, які покликані швидко реагувати на зміну попиту на електроенергію в країні

Виведення з ладу ГЕС може розбалансувати усю систему

Росіяни чудово розуміють, куди та навіщо вони б'ють, це цілеспрямований тероризм

Експерти пояснюють, що ГЕС може дуже швидко збільшувати або зменшувати виробництво електроенергії — залежно від рівня потреб споживачів. Атомні електростанції виробляють основну частину електроенергії в Україні, але вони не здатні швидко реагувати на зміни попиту. Це можуть робити ГЕС. Ранкове те вечірнє навантаження на електромережу балансують саме вони.

Особливо важлива роль у двох українських гідроакумулюючих станцій — це Київська та Дністровська ГАЕС. Фактично, це велика батарейка: коли електроенергії багато, вони споживають її та закачують воду в верхній резервуар. Вранці та ввечері вода йде вниз через турбіни, генеруючи електроенергію. Росіяни все це чудово знають та розуміють: їхній тероризм — цілеспрямований. А з огляду на виведення з ладу окупантами більшості українських ТЕС — роль гідроенергетики зростає ще більше.

"Кожен відсоток дуже суттєво важливий для енергосистеми, і навіть 5-8% є дуже суттєвими. Гідроенергетика – це балансуюча група, і для нас важливо, щоб вона працювала", – пояснив Сергій Нагорняк, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики.

Він підтвердив, що атаки окупантів спрямовані саме на гідроенергетику. Під час першої атаки вдалося відбитися. Але 22 жовтня ворог атаку повторив, і наслідки виявилися болючішими за попередній удар.

"Росіяни б'ють по підстанціях, б'ють по греблі, по заслінках. Зараз енергетики оцінюють ступінь уражень і що можна зробити", – сказав Нагорняк.

Докладніше про спроби російських окупантів вибити українські гідроелектростанції читайте в матеріалі "Телеграфа" "Росія хоче занурити Україну в суцільну темряву. Що означає нова тактика ударів по ГЕС і чи є загроза потопів".