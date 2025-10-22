Російські удари по ГЕС можуть спричинити потоп? Експерти розповіли про реальні ризики від атак
Навіть прямий удар ракети по греблі не спричинить її руйнації та затоплення навколишніх територій
Люди, які живуть поблизу гідроелектростанцій, найбільше побоюються того, що внаслідок ворожих атак гребля зруйнується, а територія навкруги буде затоплена, як це сталося у червні 2023 року внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Проте, як заспокоюють експерти, декілька ракет не здатні нанести значну шкоду споруді.
Що треба знати
- Одна чи дві ракети не здатні спричинити критичний розкол у міцній греблі
- Для навмисного підриву ГЕС потрібен контроль над спорудою і встановлення вибухівки
- Наслідки масштабного руйнування греблі будуть катастрофічними для екології та населення
Як зазначив у коментарі "Телеграфу" голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк, українські греблі достатньо міцні та тримають удари вже четвертий рік поспіль.
За його словами, щоб підірвати ГЕС, її спочатку треба захопити, встановити вибухівку та лише потім, під вогнем ЗСУ, спробувати висадити її в повітря.
Водночас керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Ігор Стукаленко застеріг, що підрив греблі може спричинити екологічну катастрофу, як це сталося у випадку з Каховською ГЕС.
"Це геноцидна практика нашого ворога. Це на рівні з атомними станціями – по них не можна влучати", – підкреслює він.
Нагадаємо, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" наголосив, що цього опалювального сезону країна зіткнеться зі складними викликами. Головним чинником енергетичної стійкості стане посилення протиповітряної оборони.