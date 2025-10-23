Відключення світла у Києві та Дніпрі тривають. Дізнайтеся свій графік та чергу

В Україні продовжуються відключення світла

Графіки відключення світла повернулися в Україну через наслідки російських ударів по нашій енергетичній системі. Стабілізаційні заходи продовжаться і 23 жовтня.

Що потрібно знати:

У Києві та Дніпрі введено відключення світла 23 жовтня

Графіки вже опубліковано на сайтах енергопостачальників

Дізнатися свою чергу можна в два кліки

"Телеграф" розповідає про те, як і коли відключатимуть світло у Києві та Дніпрі.

Як повідомили "Укренерго", у більшості областей України 23 жовтня з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Зокрема:

Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.

– графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності

Графіки вже запроваджено у Києві, а також у Дніпрі. У містах діють кілька черг вимкнень.

Як відключають світло у Києві та Дніпрі 23 жовтня

Київ:

У столиці постачальником електроенергії є компанія ДТЕК. Вона вже випустила повідомлення із оновленою інформацією на сьогодні.

За даними енергетиків, стабілізаційні відключення у Києві продовжаться з 07:00 до 23:00. Місто поділено на 6 черг, кожна з яких поділена на 2 підчерги.

Область:

У Дніпрі постачальником електроенергії є дві компанії – ДТЕК та Центральна енергетична компанія (ЦЕК). Обидві пресслужби також опублікували графіки на 23 жовтня.

Дніпро та область

Де дивитись графіки відключень

Самостійно моніторити зміни мешканці столиці та Дніпра можуть в офіційному Telegram- каналі ДТЕК або на сайті.

Абоненти ЦЕК можуть дізнатися про зміни на сайті цієї компанії або в її Telegram.

Як дізнатися свою чергу

Жителі столиці та Дніпра можуть скористатися сайтом Yasno. Там необхідно вказати свою вулицю, бульвар чи проспект, а також номер будинку.

Ресурс автоматично покаже, до якої групи відключень віднесено ваш будинок.

Інформацію про відключення також можна переглянути на сайті ДТЕК або ЦЕК (для жителів Дніпра). Процедура однакова.

Чим відрізняються стабілізаційні графіки від аварійних

ГАВ (графіки аварійних відключень) — це екстрені знеструмлення, які відбуваються без попередження. Вони застосовуються тоді, коли виникає потреба збалансувати енергосистему понад той ліміт, який закладений в графіках стабілізаційних відключень.

Окрім звичайних ГАВ, є ще й СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень). Вони вводяться за командою НЕК "Укренерго", коли ситуація в енергосистемі стає надзвичайно критичною. Під час застосування СГАВ тривалість та масштаб знеструмлень можуть бути ще більшими, ніж під час звичайних аварійних відключень.

ГПВ (графіки погодинних відключень) — це планові знеструмлення, які відбуваються в межах завчасно визначеного ліміту обмежень для кожної області чи міста. Ці відключення теж ініціюються НЕК "Укренерго", але вони більш прогнозовані і дозволяють операторам системи розподілу рівномірно "розкидати" обмеження між різними групами споживачів.

Ключова відмінність ГПВ (погодинних) від ГАВ (аварійних) полягає в тому, що ці відключення більш-менш прогнозовані і відбуваються за заздалегідь складеним графіком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-міністр енергетики дав прогноз про відключення під час опалювального сезону.