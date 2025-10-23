Отключения света в Киеве и Днепре продолжаются. Узнайте свой график и очередь

В Украине продолжаются отключения света

Графики отключения света вернулись в Украину из-за последствий российских ударов по нашей энергетической системе. Стабилизационные меры продлятся и 23 октября.

Что нужно знать:

В Киеве и Днепре введены отключения света 23 октября

Графики уже опубликованы на сайтах энергопоставщиков

Узнать свою очередь можно в два клика

"Телеграф" рассказывает о том, как и когда будут отключать свет в Киеве и Днепре.

Как сообщили "Укрэнерго", в большинстве областей Украины 23 октября с 07:00 до 23:00 будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. В частности:

Для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно.

– графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.

Графики уже введены в Киеве, а также в Днепре. В городах действуют несколько очередей отключений.

Как отключают свет в Киеве и Днепре 23 октября

Киев:

В столице поставщиком электроэнергии является компания ДТЭК. Она уже выпустила сообщения с обновленной информацией на сегодня.

Согласно данным энергетиков, стабилизационные отключения в Киеве продлятся с 07:00 до 23:00. Город поделен на 6 очередей, каждая из которых поделена на 2 подочереди.

Область:

В Днепре поставщиком электроэнергии являются две компании — ДТЭК и Центральная энергетическая компания (ЦЭК). Обе пресс-службы также уже опубликовали графики на 23 октября.

Днепр и область

Где смотреть графики отключений

Самостоятельно мониторить изменения жители столицы и Днепра могут в официальном Telegram-канале ДТЭК или на сайте.

Абоненты ЦЭК могут узнать об изменениях на сайте данной компании или в её Telegram.

Как узнать свою очередь

Жители столицы и Днепра могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свою улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.

Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом.

Информацию об отключении также можно посмотреть на сайте ДТЭК или ЦЭК (для жителей Днепра). Процедура одинакова.

Чем отличаются стабилизационные графики от аварийных

ГАВ (графики аварийных отключений) – это экстренные обесточивания, которые происходят без предупреждения. Они применяются тогда, когда возникает потребность сбалансировать энергосистему сверх того лимита, который заложен в графиках стабилизационных отключений.

Кроме обычных ГАО есть еще и СГАО (специальные графики аварийных отключений). Они вводятся по команде НЭК "Укрэнерго", когда ситуация в энергосистеме становится чрезвычайно критичной. При применении СГАО продолжительность и масштаб обесточивания могут быть еще больше, чем при обычных аварийных отключениях.

ГПО (графики почасовых отключений) – это плановые обесточивания, которые происходят в пределах заранее определенного лимита ограничений для каждой области или города. Эти отключения тоже инициируются НЭК "Укрэнерго", но они более прогнозируемые и позволяют операторам системы распределения равномерно "раскидывать" ограничения между разными группами потребителей.

Ключевое отличие ГПО (почасовых) от ГАО (аварийных) заключается в том, что эти отключения более или менее прогнозируемы и происходят по заранее составленному графику.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-министр энергетики дал прогноз об отключениях во время отопительного сезона.