Козир із "томагавками": Зеленський розповів, як Україна зможе отримати ці ракети

Зеленський і Трамп обговорили "томагавки": що каже український президент про шанс їх отримати

Президент Володимир Зеленський розповів про механізм, який може привести до постачання далекобійних ракет для України. Для оборони держави від російської агресії потрібні ракети "Томагавк", крилаті ракети з дальністю в 1600 кілометрів. Росія побоюється того, що США можуть надати їх Україні, тож активно протидіє тому, щоб президент США Дональд Трамп прийняв цю ідею. Зеленський пояснив, як Україна може отримати Tomahawk.

У чому проблема з Tomahawk для України

Зеленський наголосив, що питання не в самих далекобійних ракетах, а як вони будуть застосовуватися. "Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з "рускими" до того часу, поки не зустрінеться з ними", — каже президент.

Справа не в одному рішенні Вашингтона. Важлива координація між Україною, європейськими партнерами й США. Зеленський акцентував: "томагавки" є не лише в США.

Тісна співпраця з Європою

За словами Зеленського, після зустрічі у Вашингтоні українська команда та європейські лідери "в постійному контакті". Він додав, що лідери Європи самі готові звертатися до президента США на підтримку постачань.

Ми спілкувалися нашою Вашингтонською групою, умовно кажучи, – і там не всі лідери, чиї країни в Євросоюзі. Наприклад, були премʼєр-міністри Норвегії і Великої Британії, які не входять в Євросоюз. Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, "рускі" розуміють, що я домовлюсь в Європі про "томагавки" та про іншу необхідну зброю. Володимир Зеленський, президент України

Що пропонує Україна США

Президент також пояснив, що Україна пропонує свій вихід із ситуації — поєднати американські ракети з українською промисловістю і дронами.

Ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони… Ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати Володимир Зеленський, президент України

За словами Зеленського, це два аспекти співпраці — "Mega Deal" (ракетні постачання та ППО) і "Drone Deal" (постачання та спільне виробництво дронів).

Нехай наші компанії приїжджають до вас і робіть разом виробництво, якщо ви хочете, щоб це вироблялося не в Україні, а у вас. Володимир Зеленський, президент України

Росія боїться Tomahawk

Президент підтвердив, що риторика щодо "томагавків" викликала реакцію Кремля: у відповідь, за його словами, Путін Трампу подзвонив через "томагавки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що після розмови з Путіним Трамп зробив кілька заяв, які стривожили українців. Серед них, окрім питання томагавків, говорили про санкції. Оглядачі та західні експерти вважають, що реакція Трампа на розмову з Путіним ставить під сумнів й іншу допомогу США.