За вбивство українки поплатиться життям? Зʼясувалось, як суд може покарати нападника Ірини Заруцької

34-річний підозрюваний вже мав судимості та сидів у в'язниці

У справі вбивства українки Ірини Заруцької у США з'явились нові деталі. Адже підозрюваному Декарлосу Брауну може загрожувати найвища міра покарання у Штатах.

Що треба знати:

22 серпня 2025 у вагоні метро темношкірий чоловік вбив українку

Копи на місці злочину знайшли ніж та деякі речі підозрюваного

Брауну висунули звинувачення у вбивстві

Як пише abc, у середу, 23 жовтня, відбулось чергове засідання у справі вбивства Ірини Заруцької. Брауну висунули федеральне звинувачення, яке передбачає покарання у вигляді смертної кари.

"Федеральне велике журі присяжних у Північній Кароліні повернуло обвинувальний акт проти Декарлоса Брауна-молодшого, звинувативши його у насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті. Це звинувачення дає йому право на смертну кару", — йдеться у матеріалі.

Ірина Заруцька

Основний доказ у справі є відео, на якому видно, як підозрюваний вбиває ножем 23-річну жінку. Чоловік кілька разів вдарив Ірину у горло, а потім пішов. Жінка померла на місці від отриманих травм, пасажири побачили це тільки після її смерті.

На місці злочину копи виявили кишеньковий ніж та інші предмети. За даними слідства, на відео з камер спостереження видно, як жертва сідає у вагон легкорейкового транспорту, вона займає місце перед Брауном. Приблизно через чотири хвилини чоловік витягнув з кишені ніж, розгорнув його та тричі вдарив жертву ззаду.

Декарлос Браун

Фото з відео за кілька хвилин до вбивста

У залі суду пролунало твердження, що "між жертвою та підсудним не було жодної взаємодії". Поліцейські, які прибули на місце події, виявили Брауна на платформі легкорейкового транспорту та заарештували його.

Відомо, що 34-річний підозрюваний має судимості, зокрема за крадіжки та крадіжки зі зломом. За даними Департаменту виправних установ для дорослих Північної Кароліни, він також провів п'ять років у в'язниці за пограбування із застосуванням небезпечної зброї.

