Блогерка повторила легендарний макіяж судді Алли Бандури: ось що з цього вийшло (відео)

Дівчина зазначила, що захоплюється цією жінкою

Алла Бандура — відома суддя із Рівненської області, яка свого часу прославилася на всю Україну через незвичайний макіяж. Її фото навіть облетіло світові таблоїди і стало справжнім інтернет-мемом. Тепер легендарний макіяж судді вирішила повторити українська блогерка і зняла про це відео.

Дівчина на ім’я Юлія, чий акаунт в Instagram називається popcult.life, зняла ролик, в якому розповіла, як захоплюється Аллою Бандурою. Саме тому вирішила повторити її незвичайний макіяж, а не заради глузувань.

Оскільки я вважаю цю жінку легендарною, спробую повторити цей макіяж. У своїй інтерпретації. Це буде не якесь там висміювання, це буде пост-поціновування блогерка Юлія

Блогерка Юля повторила образ судді Алли Бандури

Для створення такого яскравого та незвичайного макіяжу дівчині довелося затонувати свої брови і намалювати більш виразні трохи вище. Також вона використовувала трюк із розширенням повік за допомогою чорного олівця та закріпила результат блискучою червоною помадою.

Останнім штрихом повторення образу Алли Бандури стала чорна суддівська мантія із синьо-жовтою стрічкою на шиї. А ось зачіску свого кумира блогерка повторювати не стала.

Користувачі у коментарях розділилися на два табори. Одні вважають такі відео неповагою до судді, інші навпаки підтримують подібні ролики і нагадують, що Алла Бандура — непростої долі людини і справедлива суддя.

