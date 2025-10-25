Війна дронів без прикрас: ветерани створили першу в світі настолку про БПЛА (фото)

У "Дроноводах" втілились реальні історії, деталі й навіть абсурдні ситуації війни в Україні.

Повномасштабна війна в Україні змінила уявлення світу про те, як ведуться бойові дії. Цю війну вже називають війною дронів: логістика, розвідка, розмінування та ураження цілей дедалі частіше виконують "пташки". Саме це лягло в основу настільної гри "Дроноводи" — першої у світі настолки про безпілотники в бойових умовах, створеної ветеранами російсько-української війни.

"Телеграф" поспілкувався з Андрієм Мочурадом — одним із співавторів гри, співзасновником студії "Ігролад" та ветераном цієї війни.

Ідея гри: мета, філософія, чому це "мультитул"

Андрій наголошує: гра — це інструмент з високою конверсією уваги. Вона втягує, створює контрольований стрес і змушує гравця мислити, ставити питання, шукати інформацію. Гру можна проходити багаторазово, дає можливість шукати нові способи виживання, проводити турніри тощо. Водночас головна мета — живі дискусії, турніри, командотворення та робота з ветеранами (зокрема й як елемент соціальної реабілітації для тих, хто долає ПТСР).

Настільна гра — інструмент для дискусій, турнірів, заходів. Комп’ютерними іграми цього не зробиш Андрій Мочурад, ветеран, співзасновник "Ігроладу"

До гри "Дроноводи" вже є мерч

Як гра працює — механіка "Дроноводів"

"Дроноводи" — командно-ролевий симулятор для 1-4 гравців. Матч триває чотири раунди, кожен розбитий на три фази:

• Фаза управління — зіграйте карту підтримки, оберіть одну з п’яти дій: рекрутинг, переміщення, евакуація, купівля дрона або бойовий виліт.

• Фаза загроз — киньте кубик і застосуйте ефекти ворогів, відповідні до результату.

• Фаза відновлення — відновіть ресурси і переходьте до наступного раунду.

Перемога може прийти трьома шляхами: знищити всіх ворогів, протриматися до ротації або розвинути достатню кількість технологічних проєктів. Втім, Андрій попереджає: "щоб вивчити повністю правила, треба два–три рази зіграти". Усі програють, якщо в будь-якого учасника чотири неевакуйованих поранених або якщо в окопі не залишилось персонажів.

Основні факти та цифри про процес гри

Тривалість партії: рекордна партія на двох — 15 хвилин, проте у звичних умовах час стартує від 30 хвилин і може тривати до 70 хвилин. Щоб повністю осягнути механіку і турнірні комбінації, Андрій радить мати мінімум три "прогона".

Навіть коли ви засвоїте абсолютно всі механіки, розвідаєте всі картки, в кінці буклету управління є ще модифікатори, які ви можете поставити, аби зіграти її ще по-новому. Андрій Мочурад, ветеран, співзасновник "Ігроладу"

Персонажі — збірні, але реальні

У грі дванадцять персонажів, але лише четверо — пілоти. Жіночих персонажів два. Образи збірні, з елементами історій та образів реальних людей: ілюстратори працювали з фотоматеріалом, у тому числі й зі знімками медиків — деякі з них загинули. Це зроблено свідомо, щоб уникнути героїзації конкретної живої людини.

Картки персонажів медик та сапер

Ми використовували фотографії двадцяти військових медикинь. Причому половина з них вже загинула. Потрібно було, щоб медикиня дивилася таким чином, що в тебе нутрощі стискались… щоб це не виглядало, як солодка мрія якогось чувака Андрій Мочурад, ветеран, співзасновник "Ігроладу"

Кожен персонаж має ім’я, вік, біографію — як у фільмі. Робота була детальною: від поз і дрібних елементів екіпіровки до правильного зображення турнікетів, які перемальовували кілька разів.

"Підводні камені": важливі деталі

Гру робили максимально деталізованою та реалістичною. Якщо по позиції прилітає — персонаж не вмирає одразу, а стає пораненим — після евакуації може повернутися в гру, винятки — деякі картки з імовірною фатальною дією.

У ній є карти ворога та жовті карти "халеп" — наприклад, неякісні турнікети або недостатній набір медикаментів. Серед "халеп" також картки типу "рапорт не тим шрифтом", "ініціатива в армії", "зміна правил для волонтерів", "Пілоти в піхоту" тощо — усі вони віддзеркалюють абсурдні або болючі моменти повсякдення на фронті, інколи в сатиричній формі.

Приклад картки "халепа"

Існує також альтернатива перемозі через розвиток технологічних проєктів (курси пілотів БПЛА, стабпункт, центр масштабування рішень, система "Дельта" тощо). Розробники відтворюють стан справ на 2023 рік: частина сучасних технологій в ній відсутні. Водночас в ній немає тих даних, які б могли зіграти на руку росіянам.

Про створення: ідея народилась ще в 2021

Над проєктом працювала міждисциплінарна команда, багато з яких були друзями та побратимами. Художниця Катерина (яка зараз закордоном) та ще одна ілюстраторка виконали основну роботу зі створення персонажів. Прототипи тестувалися сотні разів — за словами команди, жодна українська гра так часто не тестувалась. Ідейний зачаток виник у 2021 році, інтенсивна доробка тривала півтора року з великими переробленнями у 2024 році.

Ігрові картки "Дровноводів"

Плани на доповнення й подальші проєкти

Команда не планує зараз робити окрему мобільну чи десктопну гру через високий бюджет таких проєктів та іншу ціль створення, однак розглядають реліз у Tabletop Simulator, щоб дати змогу грати онлайн у віртуальній коробці.

У планах — доповнення для п’ятого гравця, серія доповнень про інші класи дронів (оптоволоконні дрони, наземні роботизовані системи), нові картки техніки та модифікації механік. Деякі додатки будуть дуже обмеженим тиражем, розробники допускають передзамовлення. У студії також є ідея довготривалого проєкту — гра про виживання цивільних маріупольців, але її розробка відкладається.

Була ідея зробити настільну гру про виживання цивільних маріупольців. Але почнемо її розробляти за років п'ять не раніше. Бо поки що це пальцем в рану. А от коли про це всі почнуть вже забувати, зокрема Всесвіт, я не говорю про Україну, я говорю про нашу планету Земля, то тоді це буде дуже на часі. Андрій Мочурад, ветеран, співзасновник "Ігроладу"

Українські війни у настільних іграх: чому про нас досі говорять без нас

Окрема і, мабуть, найемоційніша частина розмови з Андрієм Мочурадом стосується ставлення світу — й самої України — до власної історії у сфері настільних ігор. Він говорить жорстко й чесно: навіть коли українська тематика потрапляє до ігор, то часто без українців.

Я нарахував п’ять ігор, де, власне, про південну Україну часів перших визвольних змагань зробили настолки. Жоден з цих разів не було українців, причетних до розробки. І жоден з цих разів Україна не позиціонувалася інакше, ніж частина Російської імперії Андрій Мочурад, ветеран, співзасновник "Ігроладу"

За його словами, багато українських проєктів з’являються "неповноцінними": неякісними, без оригінальної механіки, із чужими ілюстраціями або прямими кальками. В цій грі — все оригінальне.

"Ми, мабуть, єдина студія та видавець, що пропонує персоналізовану підтримку для всіх: від освітніх закладів і вишкільних центрів до абсолютних новачків. Якщо ви новачок і маєте запитання щодо правил, напишіть нам в Instagram — ми готові відповісти кожному, щоб допомогти розібратися", — наголошує розробник.