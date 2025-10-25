Война дронов без прикрас: ветераны создали первую в мире настолку про БПЛА (фото)

В "Дроноводах" воплотились реальные истории, детали и даже абсурдные ситуации войны в Украине.

Полномасштабная война в Украине изменила представление мира о том, как ведутся боевые действия. Эту войну уже называют войной дронов: логистика, разведка, разминирование и поражение целей все чаще выполняют "птички". Именно это легло в основу настольной игры "Дроноводы" — первой в мире настольки о беспилотниках в боевых условиях, созданной ветеранами российско-украинской войны.

"Телеграф" пообщался с Андреем Мочурадом — одним из соавторов игры, соучредителем студии "Игролад" и ветераном этой войны.

Идея игры: цель, философия, почему это "мультитул"

Андрей отмечает: игра – это инструмент с высокой конверсией внимания. Она вовлекает, создает контролируемый стресс и заставляет игрока мыслить, задавать вопросы, искать информацию. Игру можно проходить многократно, она дает возможность искать новые способы выживания, проводить турниры и т.д. В то же время, главная цель — живые дискуссии, турниры, командообразование и работа с ветеранами (в том числе и как элемент социальной реабилитации для тех, кто преодолевает ПТСР).

Настольная игра – инструмент для дискуссий, турниров, мероприятий. Компьютерными играми этого не сделаешь Андрей Мочурад, ветеран, соучредитель "Игролада"

К игре "Дроноводы" уже есть мерч

Как игра работает — механика "Дроноводов"

"Дроноводы" — командно-ролевой симулятор для 1-4 игроков. Матч длится четыре раунда, каждый разбит на три фазы:

• Фаза управления – сыграйте карту поддержки, выберите одно из пяти действий: рекрутинг, перемещение, эвакуация, покупка дрона или боевой вылет.

• Фаза угроз — бросьте кубик и используйте эффекты врагов, соответствующие результату.

• Фаза восстановления — восстановление ресурсов и переход к следующему раунду.

Победа может прийти тремя способами: уничтожить всех врагов, продержаться до ротации или развить достаточное количество технологических проектов. Впрочем, Андрей предупреждает: "чтобы изучить полностью правила, нужно два-три раза сыграть". Все проиграют, если у любого участника четыре неэвакуированных раненых или если в окопе не осталось персонажей.

Основные факты и цифры о процессе игры

Продолжительность партии: рекордная партия на двоих — 15 минут, однако в привычных условиях время стартует от 30 минут и может занять до 70 минут. Чтобы полностью постичь механику и турнирные комбинации, Андрей советует иметь минимум три "прогона".

Даже когда вы усвоите все механики, разведаете все карточки, в конце буклета управления есть еще модификаторы, которые вы можете поставить, чтобы сыграть ее еще по-новому. Андрей Мочурад, ветеран, соучредитель "Игролада"

Персонажи сборные, но реальные

В игре двенадцать персонажей, но только четверо – пилоты. Женских персонажей два. Образы сборные, с элементами историй и образов реальных людей: иллюстраторы работали с фотоматериалом, в том числе со снимками медиков — некоторые из них погибли. Это сделано сознательно во избежание героизации конкретного живого человека.

Карточки персонажей медик и сапер

Мы использовали фотографии двадцати военных медикинь. Причем, половина из них уже погибла. Нужно было, чтобы медикиня смотрела таким образом, что у тебя внутренности сжимались… чтобы это не выглядело, как сладкая мечта какого-нибудь чувака Андрей Мочурад, ветеран, соучредитель "Игролада"

У каждого персонажа есть имя, возраст, биография — как в фильме. Работа была подробной: от поз и мелких элементов экипировки до правильного изображения перерисовываемых несколько раз турникетов.

"Подводные камни": важные детали

Игру делали максимально детализированной и реалистичной. Если по позиции прилетает – персонаж не умирает сразу, а становится раненым – после эвакуации может вернуться в игру, исключения – некоторые карточки с вероятным фатальным действием.

В ней есть карты врага и желтые карты "халеп" — например, некачественные турникеты или недостаточный набор медикаментов. Среди "хвлеп" также карточки типа "рапорт не тем шрифтом", "инициатива в армии", "смена правил для волонтеров", "Пилоты в пехоту" и т.д. — все они отражают абсурдные или болезненные моменты повседневной жизни на фронте, иногда в сатирической форме.

Пример карты "халепа"

Существует также альтернатива победе через развитие технологических проектов (курсы пилотов БПЛА, стабпункт, центр масштабирования решений, система "Дельта" и т.п.). Разработчики воспроизводят положение дел на 2023 год: часть современных технологий в нем отсутствуют. В то же время в ней нет тех данных, которые могли бы сыграть на руку россиянам.

О создании: идея родилась еще в 2021 году

Над проектом работала междисциплинарная команда, многие из которых были друзьями и собратьями. Художница Екатерина (которая сейчас за границей) и еще одна иллюстратор выполнили основную работу по созданию персонажей. Прототипы тестировались сотни раз – по словам команды, ни одна украинская игра так часто не тестировалась. Идейное начало возникло в 2021 году, интенсивная доработка продолжалась полтора года с большими переработками в 2024 году.

Игровые карты "Дровноводов"

Планы на дополнение и дальнейшие проекты

Команда не планирует сейчас делать отдельную мобильную или десктопную игру из-за высокого бюджета таких проектов и другой цели создания, однако рассматривают релиз в Tabletop Simulator, чтобы дать возможность играть онлайн в виртуальной коробке.

В планах — дополнение для пятого игрока, серия дополнений о других классах дронов (оптоволоконные дроны, наземные роботизированные системы), новые карты техники и модификации механик. Некоторые приложения будут очень ограниченным тиражом, разработчики допускают предзаказ. В студии также есть идея долгосрочного проекта – игра о выживании гражданских мариупольцев, но ее разработка откладывается.

Была идея совершить настольную игру о выживании гражданских мариупольцев. Но начнем ее разрабатывать через пять лет не раньше. Потому что это пока пальцем в рану. А вот когда об этом все начнут уже забывать, в частности Вселенная, я не говорю об Украине, я говорю о нашей планете Земля, то тогда это будет очень актуально. Андрей Мочурад, ветеран, соучредитель "Игролада"

Украинские войны в настольных играх: почему о нас до сих пор говорят без нас

Отдельная и, пожалуй, самая эмоциональная часть разговора с Андреем Мочурадом о том как относятся в мире — и самой Украине — к собственной истории в сфере настольных игр. Он говорит жестко и честно: даже когда украинская тематика попадает в игры, то часто без украинцев.

Я насчитал пять игр, где собственно о южной Украине времен первых освободительных соревнований сделали настольки. Ни один из этих раз не было украинцев, причастных к разработке. И ни один из этих раз Украина не позиционировалась иначе, чем часть Российской империи. Андрей Мочурад, ветеран, соучредитель "Игролада"

По его словам, многие украинские проекты являются "неполноценными": некачественными, без оригинальной механики, с чужими иллюстрациями или прямыми кальками. В этой игре – все оригинальное.

"Мы, пожалуй, единственная студия и издатель, которая предлагает персонализированную поддержку для всех: от образовательных заведений и тренировочных центров до абсолютных новичков. Если вы новичок и есть вопрос о правилах, напишите нам в Instagram — мы готовы ответить каждому, чтобы помочь разобраться", — отмечает разработчик.