Война дронов без прикрас: ветераны создали первую в мире настолку про БПЛА (фото)
В "Дроноводах" воплотились реальные истории, детали и даже абсурдные ситуации войны в Украине.
Полномасштабная война в Украине изменила представление мира о том, как ведутся боевые действия. Эту войну уже называют войной дронов: логистика, разведка, разминирование и поражение целей все чаще выполняют "птички". Именно это легло в основу настольной игры "Дроноводы" — первой в мире настольки о беспилотниках в боевых условиях, созданной ветеранами российско-украинской войны.
"Телеграф" пообщался с Андреем Мочурадом — одним из соавторов игры, соучредителем студии "Игролад" и ветераном этой войны.
Идея игры: цель, философия, почему это "мультитул"
Андрей отмечает: игра – это инструмент с высокой конверсией внимания. Она вовлекает, создает контролируемый стресс и заставляет игрока мыслить, задавать вопросы, искать информацию. Игру можно проходить многократно, она дает возможность искать новые способы выживания, проводить турниры и т.д. В то же время, главная цель — живые дискуссии, турниры, командообразование и работа с ветеранами (в том числе и как элемент социальной реабилитации для тех, кто преодолевает ПТСР).
Настольная игра – инструмент для дискуссий, турниров, мероприятий. Компьютерными играми этого не сделаешь
Как игра работает — механика "Дроноводов"
"Дроноводы" — командно-ролевой симулятор для 1-4 игроков. Матч длится четыре раунда, каждый разбит на три фазы:
• Фаза управления – сыграйте карту поддержки, выберите одно из пяти действий: рекрутинг, перемещение, эвакуация, покупка дрона или боевой вылет.
• Фаза угроз — бросьте кубик и используйте эффекты врагов, соответствующие результату.
• Фаза восстановления — восстановление ресурсов и переход к следующему раунду.
Победа может прийти тремя способами: уничтожить всех врагов, продержаться до ротации или развить достаточное количество технологических проектов. Впрочем, Андрей предупреждает: "чтобы изучить полностью правила, нужно два-три раза сыграть". Все проиграют, если у любого участника четыре неэвакуированных раненых или если в окопе не осталось персонажей.
Основные факты и цифры о процессе игры
Продолжительность партии: рекордная партия на двоих — 15 минут, однако в привычных условиях время стартует от 30 минут и может занять до 70 минут. Чтобы полностью постичь механику и турнирные комбинации, Андрей советует иметь минимум три "прогона".
Даже когда вы усвоите все механики, разведаете все карточки, в конце буклета управления есть еще модификаторы, которые вы можете поставить, чтобы сыграть ее еще по-новому.
Персонажи сборные, но реальные
В игре двенадцать персонажей, но только четверо – пилоты. Женских персонажей два. Образы сборные, с элементами историй и образов реальных людей: иллюстраторы работали с фотоматериалом, в том числе со снимками медиков — некоторые из них погибли. Это сделано сознательно во избежание героизации конкретного живого человека.
Мы использовали фотографии двадцати военных медикинь. Причем, половина из них уже погибла. Нужно было, чтобы медикиня смотрела таким образом, что у тебя внутренности сжимались… чтобы это не выглядело, как сладкая мечта какого-нибудь чувака
У каждого персонажа есть имя, возраст, биография — как в фильме. Работа была подробной: от поз и мелких элементов экипировки до правильного изображения перерисовываемых несколько раз турникетов.
"Подводные камни": важные детали
Игру делали максимально детализированной и реалистичной. Если по позиции прилетает – персонаж не умирает сразу, а становится раненым – после эвакуации может вернуться в игру, исключения – некоторые карточки с вероятным фатальным действием.
В ней есть карты врага и желтые карты "халеп" — например, некачественные турникеты или недостаточный набор медикаментов. Среди "хвлеп" также карточки типа "рапорт не тем шрифтом", "инициатива в армии", "смена правил для волонтеров", "Пилоты в пехоту" и т.д. — все они отражают абсурдные или болезненные моменты повседневной жизни на фронте, иногда в сатирической форме.
Существует также альтернатива победе через развитие технологических проектов (курсы пилотов БПЛА, стабпункт, центр масштабирования решений, система "Дельта" и т.п.). Разработчики воспроизводят положение дел на 2023 год: часть современных технологий в нем отсутствуют. В то же время в ней нет тех данных, которые могли бы сыграть на руку россиянам.
О создании: идея родилась еще в 2021 году
Над проектом работала междисциплинарная команда, многие из которых были друзьями и собратьями. Художница Екатерина (которая сейчас за границей) и еще одна иллюстратор выполнили основную работу по созданию персонажей. Прототипы тестировались сотни раз – по словам команды, ни одна украинская игра так часто не тестировалась. Идейное начало возникло в 2021 году, интенсивная доработка продолжалась полтора года с большими переработками в 2024 году.
Планы на дополнение и дальнейшие проекты
Команда не планирует сейчас делать отдельную мобильную или десктопную игру из-за высокого бюджета таких проектов и другой цели создания, однако рассматривают релиз в Tabletop Simulator, чтобы дать возможность играть онлайн в виртуальной коробке.
В планах — дополнение для пятого игрока, серия дополнений о других классах дронов (оптоволоконные дроны, наземные роботизированные системы), новые карты техники и модификации механик. Некоторые приложения будут очень ограниченным тиражом, разработчики допускают предзаказ. В студии также есть идея долгосрочного проекта – игра о выживании гражданских мариупольцев, но ее разработка откладывается.
Была идея совершить настольную игру о выживании гражданских мариупольцев. Но начнем ее разрабатывать через пять лет не раньше. Потому что это пока пальцем в рану. А вот когда об этом все начнут уже забывать, в частности Вселенная, я не говорю об Украине, я говорю о нашей планете Земля, то тогда это будет очень актуально.
Украинские войны в настольных играх: почему о нас до сих пор говорят без нас
Отдельная и, пожалуй, самая эмоциональная часть разговора с Андреем Мочурадом о том как относятся в мире — и самой Украине — к собственной истории в сфере настольных игр. Он говорит жестко и честно: даже когда украинская тематика попадает в игры, то часто без украинцев.
Я насчитал пять игр, где собственно о южной Украине времен первых освободительных соревнований сделали настольки. Ни один из этих раз не было украинцев, причастных к разработке. И ни один из этих раз Украина не позиционировалась иначе, чем часть Российской империи.
По его словам, многие украинские проекты являются "неполноценными": некачественными, без оригинальной механики, с чужими иллюстрациями или прямыми кальками. В этой игре – все оригинальное.
"Мы, пожалуй, единственная студия и издатель, которая предлагает персонализированную поддержку для всех: от образовательных заведений и тренировочных центров до абсолютных новичков. Если вы новичок и есть вопрос о правилах, напишите нам в Instagram — мы готовы ответить каждому, чтобы помочь разобраться", — отмечает разработчик.