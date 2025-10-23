Electronic Arts заборонила доступ до ігор користувачам з кількох регіонів України: про що мова

В Electronic Arts пояснюють свої дії "дотриманням санкцій". Українські користувачі розлючені

Відома компанія Electronic Arts (EA) 22 жовтня подарувала дуже неприємний сюрприз користувачам з чотирьох регіонів України. Вона обмежила їм доступ до всієї або частини власної бібліотеки ігор на комп'ютерах, телефонах та ігрових приставках.

Що треба знати:

В Electronic Arts виправдовуються санкціями та необхідністю їх дотримуватися

Шляхи вирішення проблеми із блокуванням вже відомі, але вони фактично тимчасові

Українські користувачі дуже розлючені діями компанії

Вперше про проблему стало відомо з допису служби підтримки EA та дискусії, яка розгорнулася на форумі. Там пояснили ситуацію тим, що компанія, мовляв, повинна дотримуватися "певних ембарго, санкцій або законів", через які не може давати користувачам доступ до ігор.

Допис служби підтримки

Згідно із санкційною політикою країни розташування, EA Games та усі її підрозділи (як і більшість зареєстрованих в США ігрових платформ) не надають доступу до ігор у наступних країнах, проти яких діють обмеження:

Білорусь;

Куба;

Іран;

Північна Корея;

Росія;

Сирія.

Хто потрапив під "репресії" в Україні та що відомо про проблему

Як відомо, під заборону потрапив анексований росіянами Крим. Також компанія обмежила доступ українським користувачам з чотирьох частково окупованих росіянами регіонів України:

Донецька область;

Запорізька область;

Луганська область;

Херсонська область.

Наразі відомо, що у гравців з перерахованих регіонів немає доступу до ігор Electronic Arts з лаунчера EA Play, частково зі Steam та деяких інших ігрових сервісів та платформ. Ба більше, сервіс навіть не дає зайти у свій акаунт, демонструючи напис "Діють обмеження сервісу". Втім, вже відомо, що "лікується" ця проблема дуже просто: радять ввімкнути будь-який сервіс VPN під час входу до акаунту, або запуску гри, а після того, як гра запуститься — можна його вимкнути. Втім, користувачі визнають — рішення, фактично, тимчасове.

Реакція гравців

Українські гравці були вкрай незадоволені новими діями Electronic Arts. У коментарях під дописом на форумі користувачі написали, що ані Херсон, ані Запоріжжя не окуповані росіянами, тому забороняти доступ українським гравцям з контрольованих територій цих регіонів щонайменше недоречно.

Також користувачі порадили керівництву та менеджерами Electronic Arts ознайомитися з картами Deep State для кращого розуміння ситуації та закликали якнайскоріше виправити ситуацію. В іншому випадку, зазначено у деяких дописах, від компанії вимагатимуть рефандів (повернення коштів) за придбані ігри, у які тепер неможливо грати.

