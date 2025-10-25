Радиодиктант-2025: когда, где и как приобщиться к всеукраинскому флешмобу единства

Радиодиктант-2025 будут писать от Антарктиды в Австралию, от Крещатика до Филиппин: как и где можно присоединиться к флешмобу

С 2000 года в Украине проводят акцию, посвященную чествованию украинского языка — Радиодиктант национального единства. В этом году его будут писать 27 октября, в понедельник, в 11.00.

Что известно о Радиодиктанте-2025

Текст Радиодиктанта национального единства написала писательница Евгения Кузнецова ("Спитайте Мієчку", "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія"). Текст называется "Треба жити!" Будет читать его актриса Наталья Сумская — народная артистка Украины.

Где слушать Радиодиктант

Основной транслятор Радиодиктата — Общественное. Его можно будет слушать онлайн, по радио или по телевидению.

в радиоэфире Украинского Радио и Радио Культура

в эфире телеканала Общественное Культура

на YouTube-канале Украинского Радио

а также в приложениях suspilne.radio и "Дия".

Как проверить текст на ошибки

Для тех, кто уверен в своих силах, есть возможность отправить на проверку написанные радиодиктанты. Специалисты проверят правильность работы, но смысл диктанта в единстве. Участников, написавших текст безупречно, как правило, награждают.

Это можно сделать по почте – отправить письмо по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. На штемпеле должно быть 27 или 28 октября, в противном случае письмо не будут рассматривать.

Также можно отправить онлайн — фото или скан текста (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) отправить до 11:00 28 октября по адресу rd@suspilne.media.

Самопроверка диктанта

Текст диктанта опубликуют 29 октября в 11.00. Найти его, чтобы проверить себя, можно будет на сайте Украинского Радио и сайте Общественное Культура.

Радиодиктант объединяет

Радиодиктант национального единства ежегодно превращается в глобальный флешмоб, объединяющий украинцев и друзей Украины в тысячах километрах от Родины. В этом году география акции охватила весь мир: от Востока до Запада, Персидского залива до Тихого океана.

В ОАЭ центром события становится Абу-Даби, а на Кипре присоединяются Пафос и Никосия. Наиболее массово диктант пишут в Польше: от Варшавы и Кракова до Гданьска и Вроцлава. К европейской волне единения присоединяются Кишинев в Молдове, Париж во Франции, Лондон в Великобритании, а также Мюнхен, Дрезден и Берлин в Германии, и этот список постоянно дополняется.

Этот дух общности поддерживают и на отдаленных территориях: в Мельбурне (Австралия), Токио (Япония) и даже на Филиппинах, где украинское посольство впервые организует это событие.

Анонс Радиодиктанта на станции "Академик Вернадский"

Будут писать даже в Антарктиде — уже шестой год подряд украинцы на станции "Академик Вернадский" приобщаются к написанию. "Сейчас в украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" уже вернулись почти 7 тысяч пингвинов. Поэтому 27 октября, когда экспедиция будет писать Радиодиктант, птицы будут поддерживать ее громкими криками", — говорят на станции. Отметим – разница во времени 5 часов.

