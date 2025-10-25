Заледве вимовите: значення цього українського слово знають лише одиниці

Слову "хуцпа" можна, за бажанням, знайти українські відповідники

Більшість українців використовують єврейське слово "хуцпа" як аналог "неймовірного нахабства, підлої брехні та верху цинізму, який вводить опонента в ступор". Яскравий найвідоміший приклад "хуцпи" "увічнили" в анекдоті: хлопець, якого звинувачують у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота.

У книзі "Радощі їдишу" американський письменник єврейського походження Лео Ростен зауважував, що будь-які переклади слова "хуцпа" на інші мови не відображають всіх відтінків його значення. Хоча на івриті поняття "хуцпа" й означає "нахабство", але в Ізраїлі воно не несе негативного змісту, пише "Телеграф".

Там його розуміють радше як зухвалість, яка виходить за межі того, що інші люди можуть собі дозволити. Саме "хуцпа" відрізняє успішних людей від неуспішних, допомагаючи долати перешкоди, які, на перший погляд, здаються непереборними.

В Україні автори майданчика для перекладів запозичених слів "Словотвір" віднайшли для нього декілька синонімів.

Наприклад, як варіант, пропонують вживати слово "накидень". Взагалі так називають байстрюкiв, але для "наглого бiсового пройдисвiта" такий різновид підходить якнайкраще, вважає експерт. Один такий "накидень" для зібрання грошей "похоронив" матір i відчима, провертаючи неймовірні схеми з отриманням прибутку, пояснив він.

Також, як альтернативу, пропонують використовувати у подібних випадках слова рагульство, негідь, хитросказ, латирність (від слова "латирник", тобто пройдоха, гуляка).

Утім, варто зауважити, що "Словотвір" є вільним ресурсом, де кожен охочий може запропонувати власний відповідник до іноземних слів. Тому приклади, які надають користувачі, можуть бути не зовсім точними.

