Едва произнесете: значение этого украинского слова знают только единицы

Слову "хуцпа" можно, по желанию, найти украинские соответствия

Большинство украинцев используют еврейское слово "хуцпа" как аналог "невероятной наглости, подлой лжи и верха цинизма, который вводит оппонента в ступор". Яркий самый известный пример "хуцпы" "увековечили" в анекдоте: парень, обвиняемый в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.

В книге "Радости идиша" американский писатель еврейского происхождения Лео Ростен замечал, что любые переводы слова "хуцпа" на другие языки не отражают всех оттенков его значения. Хотя на иврите понятие "хуцпа" и означает "наглость", но в Израиле она не несет отрицательного содержания, пишет "Телеграф".

Там его понимают скорее как дерзость, выходящая за пределы того, что другие люди могут себе позволить. Именно "хуцпа" отличает успешных людей от неуспешных, помогая преодолевать препятствия, которые, на первый взгляд, кажутся непреодолимыми.

В Украине авторы площадки для переводов заимствованных слов "Словоотвір" нашли для него несколько синонимов.

Например, как вариант, предлагают употреблять слово "накидень". Вообще так называют байстрюков, но для "наглого чертового проходимца" такая разновидность подходит как нельзя лучше, считает эксперт. Один такой "накидень" для сбора денег "похоронил" мать и отчима, проворачивая невероятные схемы с получением прибыли, объяснил он.

Также, как альтернативу, предлагают использовать в подобных случаях слова рагульство, негидь, хитросказ, латырность (от слова "латырник", т.е. пройдоха, гуляка).

Впрочем, следует отметить, что "Словотвір" является свободным ресурсом, где каждый желающий может предложить собственный перевод иностранных слов. Поэтому примеры, которые дают пользователи, могут быть не совсем точными.

