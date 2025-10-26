Так і не запрацювала. Як одна помилка радянських будівельників знищила потужну фабрику на Львівщині

Як підприємство, повністю готове до випуску продукції, перетворилося на затоплену руїну

Уявіть собі картину: нова фабрика, блискучі станки, завезені матеріали, рулони волокна, готові перетворитися на тканину. Все готове до запуску виробництва. І раптом – тиша. Порожні цехи, затоплені підвали, іржа на обладнанні. Новояворівська швейна фабрика у Львівській області так і не почала працювати, хоча була повністю підготовлена до випуску продукції. Її доля — яскравий приклад радянського непродуманого планування, коли навіть найбільш амбітні проєкти розбивалися об прозаїчну реальність.

"Телеграф" розповідає, чому недобудована фабрика перетворилась на руїну ще за радянських часів, так і не випустивши жодного виробу.

Фатальна помилка радянських будівельників: коли економія обернулася катастрофою

Так виглядає головний корпус фабрики зараз. Фото - explorer.lviv.ua

Новояворівську швейну фабрику звели в 1983 році. Про це свідчить техпаспорт одного зі станків, який досі зберігається в занедбаній будівлі. Комплекс спорудили з усіма необхідними виробничими потужностями – великі цехи, вентиляційні системи, трансформаторні, складські приміщення. Туди завезли обладнання, матеріали для пошиття, навіть запаковані котушки з тонкими білими нитками.

На території заводу загруз в болоті екскаватор. Фото explorer.lviv.ua

Але радянські проєктувальники допустили критичну помилку. Фабрику побудували на болотних ґрунтах. Спочатку це нікого не турбувало – будівля стояла, здавалося, міцно. Проблеми почалися після завезення тяжкого обладнання. Фундамент почав просідати. Будівля виявилася непридатною для експлуатації раніше, ніж встигла розпочати роботу.

Приміщення перебувають у закинутому стані. Фото explorer.lviv.ua

Точну дату припинення будівництва встановити важко. За словами місцевих мешканців та даними з мережі, фабрику закинули десь наприкінці 1980-х років. Усе обладнання довелося перенести на склад неподалік. Одну невелику будівлю, яка теж належала до комплексу, згодом викупили приватні власники та облагородили. Там зараз працює діюча швейна фабрика. А основна споруда з величезною територією просто стоїть, поступово руйнуючись і заростаючи деревами.

На території ще досі є залишки продукції. Фото - explorer.lviv.ua

Що залишилося від нездійсненої мрії мешканців Новояворівська

Деякі приміщення затоплені. Фото explorer.lviv.ua

Сьогодні Новояворівська швейна фабрика — це сумне видовище. Перші поверхи двох крайніх корпусів наполовину затоплені водою. У початковому корпусі, де розташований основний вхід, досі лежать величезні купи рулонів волокна, які так і не перетворилися на тканину. У кімнатах повно старих електричних щитків, на стінах висять таблички з електросхемами.

Сьогодні швейна фабрика у Новояворівську - сумне видовище. Фото explorer.lviv.ua

Величезні виробничі приміщення порожні. Залишилися лише фрагменти станків та великі вентиляційні труби, які тягнуться через усі поверхи. На верхніх ярусах будівлі за десятиліття простою виросли різноманітні рослини і навіть невеликі дерева. Дах, який колись мав захищати виробничі цехи, перетворився на дикий сад.

На території фабрики стоїть закинутий гусеничний кран. У ньому залишився моторний блок і панель керування, але з кабіни вкрали майже все цінне. Навколо крана – глибокі ями з водою, які підтверджують факти про болотисту місцевість, що й стала причиною загибелі проєкту.

Глибокі ями з водою можуть бути небезпечними для любителів закинутих приміщень. Фото rdzs.org

Будівля перебуває в поганому стані. Всюди сміття та уламки скла, які залишили вандали та любителі пошуку пригод. Усередині будівлі – лабіринт заплутаних коридорів, дивні резервуари з залізними містками, залишки конвейєрів, якими можна спускатися з поверху на поверх.

Затоплена фабрика. Фото - rdzs.org

Фабрика нагадує декорації до постапокаліптичного фільму, де час зупинився в момент, коли все було готове до початку роботи.

Руїни фабрики. Фото - rdzs.org

Яскравий урок для майбутніх будівельників

Історія Новояворівської швейної фабрики – це яскравий приклад того, як непродумане планування може знищити величезні інвестиції. Радянські будівельники зекономили на геологічних дослідженнях або просто проігнорували їхні результати.

Можливо, хтось на папері намалював красиву схему промислового комплексу, не врахувавши реальних умов місцевості.

Результат – повністю готова фабрика, яка так і не почала працювати. Обладнання, матеріали, будівельні роботи – все це виявилося марною витратою ресурсів. Болотні ґрунти виявилися сильнішими за радянські плани індустріалізації. Фундамент просів, мрії про виробництво затонули разом із підвальними поверхами, а новояворівці так і не отримали нових робочих місць.

Забута швейна фабрика у місті Новояворівськ

Сьогодні комплекс поступово руйнується. Колись амбітний проєкт перетворився на величезну руїну, яка нагадує про помилки минулого. І це нагадування буде стояти ще довго – поки природа остаточно не поглине те, що людина побудувала, не подумавши про наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає секретний завод "Радикал", що виробляв хімічну зброю. Це місце, страшніше за Чорнобиль, і воно просто у центрі Києва.