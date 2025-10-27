Американці ставлять гроші на війну в Україні. На окупацію Костянтинівки дали вже понад $2 млн

Найменше американці вірять в окупацію Слов'янська

У США активно роблять ставки на війну в Україні. Люди оцінюють не тільки можливість припинення вогню, а й окупацію деяких міст Донеччини, зокрема Покровська, Костянтинівки та Слов'янська.

Про це свідчать дані з платформи для ставок Polymarket. Ставки на деякі міста та їх ймовірну окупацію перевищили 1 млн доларів.

Що треба знати:

Найбільше ставлять на окупацію Костянтинівки – понад 2,2 мільйона доларів

Найменше – на окупацію Ямполя — 75 тисяч доларів

Лише 13% американців вірить у припинення вогню у 2025 році

У США активно ставлять гроші на можливість припинення вогню у 2025 році. Ця ставка вже набрала майже 1 млн і лише 13% вірять в те, що до кінця грудня на фронті в Україні запанує тиша. Однак прогнози щодо березня 2026 більш оптимістичні — 31%. Хоча, якщо дивитись на графік, то видно як протягом 2025 року віра у припинення вогню знижувалась.

Ставки на припинення вогню в Україні

Ставки на окупацію міст

Наразі найбільший інтерес на платформі викликає саме Костянтинівка. Це стратегічно важливе місто, яке військові аналітики називають "воротами" до Слов’янська та Краматорська. Наразі ставки на окупацію Костянтинівки перевищили 2,2 мільйона доларів. Це найбільша сума усіх прогнозів по містах України.

Американці ставлять:

до 31 жовтня – лише 1% шансів на окупацію;

шансів на окупацію; до 30 листопада – 12%;

до 31 грудня – 27%.

Наразі Костянтинівка під контролем ЗСУ і регулярно потерпає від російських атак. Окупанти намагаються прорвати оборону через Очеретине та Дружківку, створюючи загрозу оточення.

Ставки на окупацію Костянтинівки

Далі однією з найбільших ставок є окупація Поровська, а саме залізничного вокзалу, який вважають "серцем" міста. На можливість захоплення цієї інфраструктурної точки вже поставили 737 тисяч доларів.

Тут впевненість американців зростає:

до 31 жовтня – 32% вірять в окупацію Покровська;

вірять в окупацію Покровська; до 30 листопада – 75%;

до 31 грудня – 89%.

Ставки на окупацію Покровська

На які міста ще ставлять та скільки:

на ймовірність окупації Сіверська поставлено 655 тисяч доларів;

на Мирноград близько 555 тисяч доларів;

на Лиман – 294 тисячі доларів.

Цікаво, що в окупацію Слов'янська вірить лише 3% людей, станом на жовтень, а от у серпні ця цифра становила — 40%. Наразі ставок зроблено на 278 тисяч доларів.

Ставки на окупацію Слов'янська

Також є ставки і на те, чи може Україна до кінця 2025 року передати підконтрольну частину Донеччини Росії в рамках мирної угоди. Наразі у ймовірність такого сценарію вірять лише 3%, тоді як ще в серпні шанс такого розвитку подій був у 23%.

Ставки на передачу територій Донецької області

Раніше "Телеграф" розповідав, що незвичайний об'єкт у небі над Росією розбурхав мережу.