Газу замало для опалювального сезону, але біда не у цьому. Депутат назвав головну небезпеку

"Тільки відновлюємо – вони знову б'ють": нардеп Нагорняк про системний терор інфраструктури

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк підтверджує: російські обстріли цілеспрямовано вражають газову інфраструктуру України — як державну, так і приватну. За його словами, атаки тривають з кінця 2024 року і мають системний характер.

Про це він розповів "Телеграфу". Депутат наголосив, що щойно українські спеціалісти відновлюють інфраструктуру, росіяни завдають повторні удари.

На сьогодні, за інформацією Нагорняка, в українських підземних сховищах газу накопичено трохи понад 12 млрд кубометрів. Це замало для повного проходження опалювального сезону, однак, за його словами, "Нафтогаз" працює над тим, аби докупити ще близько 2 млрд кубів і закачати їх у сховища найближчим часом.

Водночас він зауважує: основний ризик — не в кількості газу, а в логістиці його доставки до споживачів. У разі нових обстрілів критичних об'єктів — зокрема газорозподільчих і компресорних станцій — газ фізично може не потрапити в регіони, що загрожує перебоями у постачанні тепла.

Можуть бути в окремих регіонах або містах проблеми з постачанням. Але вони, швидше за все, будуть короткостроковими Сергій Нагорняк

Народний депутат Сергій Нагорняк / Facebook-сторінка

Попри загрози, Сергій Нагорняк залишається обережним оптимістом і вірить, що українцям вдасться пройти зиму з теплом у домівках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на сьогодні Росія вдруге за місяць здійснила масовану атаку по гідроенергетичних об’єктах України — під ударом опинилася зокрема Кременчуцька ГЕС. Хоча Москва традиційно називає ці дії "ударами у відповідь", фахівці вважають їх елементом нової стратегії — не просто терору, а цілеспрямованої спроби вивести українську енергосистему з ладу. Попри те, що гідроелектростанції дають лише 5-8% від загального виробництва електроенергії, їхня роль у балансуванні мережі — незамінна.