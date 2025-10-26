Виглядає як звичайна печериця, але їсти не можна: як розпізнати небезпечного двійника (фото)

Ця печериця має "аптечний" запах

У лісі можна зустріти багато дивовижних грибів, але далеко не всі з них безпечні. Існують справжні "обманки", наприклад, сатанинський гриб, схожий на білий, або печериця жовтошкіра, що приховує небезпеку.

У Tik-Tok українка поділилася відео, на якому показала гриб та розповіла його головні відмінності від їстівного. Слід бути уважнішими!

Як виглядає печериця жовтошкіра і чим небезпечна

Цей гриб, на перший погляд, здається звичайною їстівною печерицею. У неї такий же акуратний капелюшок, білі ніжки та пластинки. Але не поспішайте збирати її, оскільки печериця жовтошкіра є отруйною.

Як виглядає печериця жовтошкіра

Вона відрізняється від безпечного двійника рядом ознак. Її капелюшок зазвичай світло-жовтий або кремовий з ледь помітним зеленуватим відтінком біля основи, а ніжка при натисканні або надломі швидко жовтіє. Пластинки під капелюшком також набувають жовтуватого відтінку і це відразу має насторожити.

Ще одна важлива ознака – запах. На відміну від звичного печериці з приємним грибним ароматом, жовтошкіра має їдкий, "аптечний" запах, що нагадує хімічні сполуки. Навіть невелике вживання такого гриба може спричинити сильне отруєння.

Печериця жовтошкіра є отруйним грибом

Щоб не помилитися при зборі, звертайте увагу на колір капелюшка та ніжки, реакцію на надлом та запах. Обережність та уважність – головні правила грибника.

