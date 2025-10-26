Виглядає як звичайна печериця, але їсти не можна: як розпізнати небезпечного двійника (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця печериця має "аптечний" запах
У лісі можна зустріти багато дивовижних грибів, але далеко не всі з них безпечні. Існують справжні "обманки", наприклад, сатанинський гриб, схожий на білий, або печериця жовтошкіра, що приховує небезпеку.
У Tik-Tok українка поділилася відео, на якому показала гриб та розповіла його головні відмінності від їстівного. Слід бути уважнішими!
Як виглядає печериця жовтошкіра і чим небезпечна
Цей гриб, на перший погляд, здається звичайною їстівною печерицею. У неї такий же акуратний капелюшок, білі ніжки та пластинки. Але не поспішайте збирати її, оскільки печериця жовтошкіра є отруйною.
Вона відрізняється від безпечного двійника рядом ознак. Її капелюшок зазвичай світло-жовтий або кремовий з ледь помітним зеленуватим відтінком біля основи, а ніжка при натисканні або надломі швидко жовтіє. Пластинки під капелюшком також набувають жовтуватого відтінку і це відразу має насторожити.
Ще одна важлива ознака – запах. На відміну від звичного печериці з приємним грибним ароматом, жовтошкіра має їдкий, "аптечний" запах, що нагадує хімічні сполуки. Навіть невелике вживання такого гриба може спричинити сильне отруєння.
Щоб не помилитися при зборі, звертайте увагу на колір капелюшка та ніжки, реакцію на надлом та запах. Обережність та уважність – головні правила грибника.
Раніше "Телеграф" розповідав про цікавий гриб, який знайшли на Івано-Франківщині. Він має жовто-бурий відтінок.