Масло может скоро упасть в цене: сколько стоит его купить сейчас в Украине (инфографика)

В ближайшее время цены на сливочное масло в Украине могут приятно удивить, поскольку ожидается снижение стоимости на этот продукт. На сегодняшний день в супермаркетах масло продают от 109 до 123 гривен за упаковку.

Что нужно знать:

Масло может подешеветь на 10%

Названы цены на сливочное масло в таких супермаркетах как "Ашан", "Сильпо", "Варус", "Новус", "Метро" и "АТБ"

Дешевле всего продукт продают в "Варусе"

"Телеграф" рассказывает, какие цены на сливочное масло на сегодняшний день в крупных украинских супермаркетах. Для сравнения цен мы взяли масло "Селянское" и масло "Яготинское", каждое из которых весом 180 граммов.

Самая низкая цена на "Селянское" масло оказалась в "Варусе", а самая высокая — в "Сильпо". Аналогичная ситуация с "Яготинским" — самая низкая цена в "Варусе" и самая высокая — в "Сильпо".

Цены на масло в супермаркетах. Инфографика - "Телеграф"

Что будет с ценами на масло

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии "Телеграфу" спрогнозировал, что масло может подешеветь примерно на 10%.

По его словам, это касается всех видов масла – и 82-процентного, и 73-процентного, и даже бутербродного с меньшей жирностью.

Делают масло разной жирности. И 82, и 73, и 62 тоже бутербродное. Так оно все будет стоить меньше сказал Дидур

В связи с этим эксперты советуют не скупать масло впрок — продукт имеет ограниченный срок хранения, а реальные цены скорее снизятся, чем вырастут, даже несмотря на тяжелую зиму и отключения.

