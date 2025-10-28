Масло может скоро упасть в цене: сколько стоит его купить сейчас в Украине (инфографика)
Для сравнения цен "Телеграф" взял масло "Селянское" и масло "Яготинское"
В ближайшее время цены на сливочное масло в Украине могут приятно удивить, поскольку ожидается снижение стоимости на этот продукт. На сегодняшний день в супермаркетах масло продают от 109 до 123 гривен за упаковку.
Что нужно знать:
- Масло может подешеветь на 10%
- Названы цены на сливочное масло в таких супермаркетах как "Ашан", "Сильпо", "Варус", "Новус", "Метро" и "АТБ"
- Дешевле всего продукт продают в "Варусе"
"Телеграф" рассказывает, какие цены на сливочное масло на сегодняшний день в крупных украинских супермаркетах. Для сравнения цен мы взяли масло "Селянское" и масло "Яготинское", каждое из которых весом 180 граммов.
Самая низкая цена на "Селянское" масло оказалась в "Варусе", а самая высокая — в "Сильпо". Аналогичная ситуация с "Яготинским" — самая низкая цена в "Варусе" и самая высокая — в "Сильпо".
Что будет с ценами на масло
Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии "Телеграфу" спрогнозировал, что масло может подешеветь примерно на 10%.
По его словам, это касается всех видов масла – и 82-процентного, и 73-процентного, и даже бутербродного с меньшей жирностью.
Делают масло разной жирности. И 82, и 73, и 62 тоже бутербродное. Так оно все будет стоить меньше сказал Дидур
В связи с этим эксперты советуют не скупать масло впрок — продукт имеет ограниченный срок хранения, а реальные цены скорее снизятся, чем вырастут, даже несмотря на тяжелую зиму и отключения.
