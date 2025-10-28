"Фу, подобається": в Україні почали продавати шоколад зі справжніми личинками (відео)

Придбати шоколад з личинками можна поки що лише у двох містах України

В українських магазинах у продажу з’явився шоколад із доволі незвичною начинкою — справжніми хрусткими личинками. Такі солодощі мають і відповідну назву — "Жуколад".

Що потрібно знати:

"Жуколад" — шоколадний батончик із справжніми, їстівними, хрусткими личинками всередині

Купити таку незвичайний батончик можна у Львові та Києві з 28 жовтня у мережі магазинів "Аврора"

Думки українців щодо цього шоколаду одразу розділилися

Інформація про це була опублікована на сторінці Milk Bar у Instagram. Там зазначили, що у продаж солодощі надійшли поки що лише у двох містах України.

"Разом ми створили "Жуколад" — шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими ... личинками! Навіщо? Тому що іноді одне "фу, клас", краще тисячі "ок". Ми віримо, що вау-продукт повинен не тільки радувати, а й трохи збиватися з пантелику. Словом, це наш спосіб сказати:" повідомленні.

Вартість в магазинах – 49 гривень.

У коментарях під роликом думки користувачів розділилися. Одні зазначили, що такий шоколад — це цікавий задум і вони хотіли б спробувати, а інших навпаки, відвертає така начинка.

Дехто підкреслив, що трохи моторошна шоколадка з’явилася якраз напередодні Хелловіну.

