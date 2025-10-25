Шоколад подешевшає? Коли очікувати змін вартості какао-виробів в Україні

Вже два роки в магазинах є тенденція росту цін на шоколадні вироби

Вже тривалий час ціни на шоколад не знижуються, хоча вартість какао-бобів трохи впала. Наразі ризики, які не дозволяють повернути достатні рівні виробництва, залишаються високими.

Що треба знати:

Ціни на сировину для шоколаду знижуються

Наступного року пропозиція по какао-бобам може перевищити попит

У 2025 ціна на шоколад зросла на 51%

Про це розповів в коментарі 24 Каналу доктор економічних наук Богдан Духницький. За його словами, саме через посуху в Західній Африці виникла криза на ринку какаопродуктів. Однак вже з'явилась тенденція зниження вартості на сировину, але для шоколаду такого ще немає.

"Світові ціни на шоколад поки залишатимуться високими, адже ризики не дозволяють повернути достатні рівні виробництва. Нині можна констатувати чергове зростання цін на какаопродукти в Україні, яке в найближчі місяці має продовжитися внаслідок впливу останніх актуальних тенденцій на глобальних ринках цих продуктів, що досі залишаються далекими від стабільності", — каже експерт.

Він додає, що з січня по вересень 2024 року середня ціна 1 тони імпортованих в України продуктів з какао становила понад 6,2 тисячі доларів. У 2025 за цей же період вартість зросла майже на 51% — 9,4 тисячі доларів. Внаслідок цього вже два роки в магазинах є тенденція росту цін на шоколадні вироби.

За даними Міжнародної організації з какао, каже Духницький, ціни на какао-боби коливалися влітку 2025 року й продовжили падіння восени:

червень – понад 9 тисяч доларів США за тонну;

липень – менш як 7 тисяч доларів за тонну;

серпень – 8 тисяч 163 долари за тонну;

вересень – 7,1 – 7,2 тисячі доларів за тонну;

жовтень – 5,7 – 5,8 тисячі доларів за тонну.

Шоколад

На думку експерта, у 2026 році очікується перевищення пропозиції над споживання какао-бобів. Це може статись завдяки зростанню виробництва та скороченню попиту внаслідок попередніх цінових злетів. Тут є можливість того, що ціни на шоколад знизяться, але це відбуватиметься поступово.

Зауважимо, що у 2022 – 2023 років світове виробництво какао-бобів складало 5 мільйонів тонн, а в наступному сезоні знизилося до 4,5 мільйона тонн. У 2024/25 відбулося тільки часткове відновлення урожаю – до 4,8 мільйона тонн.

