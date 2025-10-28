"Фу, нравится": в Украине начали продавать шоколад с настоящими личинками (видео)

Приобрести шоколад с личинками можно пока только в двух городах Украины

В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Такая сладость имеет и соответствующее название — "Жуколад".

Что нужно знать:

"Жуколад" — шоколадный батончик с настоящими, съедобными, хрустящими личинками внутри

Купить такая необычную сладость можно во Львове и Киеве с 28 октября в сети магазинов "Аврора"

Мнения украинцев насчет этого шоколада сразу разделились

Информация об этом была опубликована на странице Milk Bar в Instagram. Там отметили, что в продажу сладость поступила пока только в двух городазх Украины.

"Вместе мы создали "Жуколад" — шоколадный батончик с настоящими, съедобными, хрустящими… личинками! Зачем? Потому что иногда одно "фу, класс", лучше тысячи "ок". Мы верим, что вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку. Словом, это наш способ сказать: мир изменился. И десерты в нем тоже", — говорится в сообщении.

Стоимость в магазинах — 49 гривен.

В комментариях под роликом мнения пользователей разделились. Одни отметили, что такая шоколад — это интересная задумка и они бы хотели попробовать, а других наоборот, отвращает такая начинка.

Некоторые подчеркнули, что немного жуткая шоколадка появилась как раз в преддверии Хэллоуина.

Комментарии в соцсетях

