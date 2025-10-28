На скільки подорожчає курятина під час зимових блекаутів: експертка розповіла, яких цін очікувати

Курятина дуже сильно не подорожчає, оскільки виробництва намагатимуться розпродати товар, аби той не зіпсувався

На тлі ударів ЗС РФ по енергосистемі України та можливих блекаутів, у соцмережах активно обговорюють ймовірне подорожчання курятини. Одні попереджають про зростання цін м'яса птиці на третину, інші прогнозують дефіцит продукції через проблеми з електропостачанням на птахофабриках.

Утім, якщо якщо курятина подорожчає, то ціни піднімуться на 5-7, максимум 10 гривень. Такий прогноз "Телеграфу" дала експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова.

За її словами, до війни в Україні працювало близько 100 птахофабрик.

"Вони так само будуть потерпати від електроенергії. У разі дуже складної ситуації, вони скорочуватимуть поголів'я птиці. А якщо не встигнуть цього зробити, скидатимуть ціну на продукцію. Якщо світло вимикатимуть ще й в магазинах, то зрозуміти хто саме піднімає вартість продукції без втручання регуляторних органів буде складно", – зазначила експертка.

У будь-якому випадку трійка найбільших виробників курятини, тобто "МХП", "Агро-Овен" та Avesterra Group зможуть забезпечувати і українського споживача, і зарубіжного, вважає Оксана Руженкова.

Головне, наголошує вона, щоб власний покупець встигав купувати м'ясо і споживати до відключень світла.

Найвищі ціни на курятину, через сезонне зростання попиту, традиційно слід чекати під Новий рік та Різдво

До кінця року має спрацювати сезонний фактор посилення попиту напередодні різдвяних свят. Тому виробники знову почнуть підвищувати ціни на свій товар, — пояснили аналітики.

Роль АМКУ у стримуванні цін

Окремим фактором стабілізації ринку виступає державне регулювання через Антимонопольний комітет України.

"Досвід показує, що минулого року дуже непогано розібрався АКМУ з виробниками курячих яєць. Під час covid регулятор дуже чудово підрівняв і виробників, і торгівельні мережі. Думаю, що якщо когось із наших ланцюгів поставки до споживача трішечки "занесе", то уряд встигне їх підрівняти", — каже Оксана Руженкова.

Це означає, що навіть якщо окремі виробники чи торгівельні мережі спробують необґрунтовано підняти ціни, держава втрутиться і виправить ситуацію.

