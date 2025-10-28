На сколько подорожает курятина во время зимних блекаутов: эксперт рассказала, каких цен ждать

Курятина очень сильно не подорожает, поскольку производства будут пытаться распродать товар, чтобы тот не испортился

На фоне ударов ВС РФ по энергосистеме Украины и возможных блекаутов в соцсетях активно обсуждается вероятное подорожание курятины. Одни предупреждают о росте цен мяса птицы на треть, другие прогнозируют дефицит продукции из-за проблем с электроснабжением на птицефабриках.

Впрочем, если курятина подорожает, то цены поднимутся на 5-7, максимум 10 гривен. Такой прогноз "Телеграфу" дала эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова.

По ее словам, до войны в Украине работало около 100 птицефабрик.

Что нужно знать

Крупнейшие производители курятины смогут обеспечить и внутренний, и внешний рынок

Мясо курицы может подорожать максимум на 10 грн

АМКУ готов вмешаться, если производители или магазины будут спекулятивно поднимать цены

"Они также будут страдать от электроэнергии. В случае очень сложной ситуации, они будут сокращать поголовье птицы. А если не успеют этого сделать, будут сбрасывать цену на продукцию. Если свет будут выключать еще и в магазинах, то понять кто именно поднимает стоимость продукции без вмешательства регуляторных органов будет сложно", — отметила эксперт.

В любом случае тройка крупнейших производителей курятины, то есть "МХП", "Агро-Овен" и Avesterra Group, смогут обеспечивать и украинского потребителя, и зарубежного, считает Оксана Руженкова.

Главное, отмечает она, чтобы собственный покупатель успевал покупать мясо и потреблять до отключения света.

Самые высокие цены на курятину из-за сезонного роста спроса традиционно следует ожидать под Новый год и Рождество.

До конца года должен сработать сезонный фактор усиления спроса в канун рождественских праздников. Поэтому производители снова начнут повышать цены на свой товар, – объяснили аналитики.

Роль АМКУ в сдерживании цен

Отдельным фактором стабилизации рынка выступает государственное регулирование через Антимонопольный комитет Украины.

"Опыт показывает, что в прошлом году очень неплохо разобрался АКМУ с производителями куриных яиц. Во время covid регулятор очень прекрасно подравнял и производителей, и торговые сети. Думаю, что если кого-то из наших цепей поставки к потребителю немножко "занесет", то правительство успеет их подравнять", — говорит Оксана Руженкова.

Это означает, что даже если некоторые производители или торговые сети попытаются необоснованно поднять цены, государство вмешается и исправит ситуацию.

Это означает, что даже если некоторые производители или торговые сети попытаются необоснованно поднять цены, государство вмешается и исправит ситуацию.