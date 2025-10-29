Ексміністр енергетики назвав, як уникнути масштабних знеструмлень узимку

Україна має впроваджувати активний захист енергетичних об’єктів

Україна має перейти від пасивних заходів до активного захисту енергетичних об’єктів. Це стосується не лише посилення протиповітряної оборони, а й превентивних дій, спрямованих на зниження здатності Росії виробляти дрони-камікадзе.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" представник держави в наглядовій раді Національної енергетичної компанії "Укренерго" і ексміністр енергетики Юрій Бойко наголосив, що саме така стратегія дозволить уникнути масштабних знеструмлень узимку. Повну версію розмови з ним можна прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

"Я розумію, що це надзвичайно складно, коли ті ж дрони шахеди летять точково, лише на кілька об'єктів. Очевидно, що росіяни змінили тактику, та ми, напевно, теж маємо проактивно реагувати на нові виклики. У випадку, якщо неадекватно велика кількість засобів ураження продовжуватиме направляти на об'єкти критичної інфраструктури, не лише на підстанції НЕК, це буде тільки погіршувати сценарій найближчої зими. Тому необхідно докладати зусилля, щоб цього не допустити".

Бойко переконаний, що початком ефективної оборони енергетики мають стати саме удари по російських заводах, де виробляють "Шахеди". "Починаючи від, можливо, ударів по заводу в Єлабузі, і закінчуючи активними системами захисту наших об'єктів енергетики. Я не військова людина, щоб говорити про реалізацію саме таких заходів, але з погляду загальної інженерної логіки, говорю про те, як все має відбуватися, щоб йшлося про більш-менш песимістичний сценарій для цієї зими", — підсумував він.

