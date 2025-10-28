Бетон не врятує від дронів, наслідки будуть катастрофічними: ексміністр розповів про захист енергосистеми

Юрій Бойко закликає захищати енергетичні об'єкти комплексно

Українська енергосистема перебуває у надзвичайно складних умовах, і ситуація не передбачає простих рішень. Лише бетонними укриттями чи фізичною обороною захистити підстанції неможливо — потрібен комплексний підхід, який дозволить отримати реальний результат, а не створювати ілюзію безпеки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" заявив представник держави в наглядовій раді Національної енергетичної компанії "Укренерго" і ексміністр енергетики Юрій Бойко. Повну версію розмови з ним можна прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

Він підкреслив, що проблема потребує не звинувачень і політичних маніпуляцій, а спільних дій: "Складна ситуація не передбачає простих рішень. Якщо ми стикаємося з військовими ризиками, то сказати: "Давайте закатаємо в бетон всі підстанції", і назвати тих, хто не встиг це зробити, злодіями, неправильно. Необхідний комплексний підхід для того, щоб мати на виході результат. По-іншому це не працює. Або ми консолідуємось та вживаємо заходів, щоб виправити ситуацію, або займаємось дурницями й робимо маніпулятивні заяви, як деякі народні обранці, та шукаємо крайніх".

Бойко додав, що жоден рівень бетонного укриття не здатен витримати масовану атаку дронів. "Цілком очевидно, що коли на той чи інший енергетичний об'єкт летить значна кількість дронів, то ніякий бетон не врятує. Те саме стосується й відновлення після ударів", — зазначив він.

За словами експерта, якщо Україна не зможе зменшити здатність росіян атакувати великою кількістю засобів ураження, наслідки для енергосистеми будуть катастрофічними.

