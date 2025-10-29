Экс-министр энергетики назвал, как избежать масштабных обесточиваний зимой

Украина должна внедрять активную защиту энергетических объектов

Украина должна перейти от пассивных мер к активной защите энергетических объектов. Это касается не только усиления противовоздушной обороны, но и превентивных действий, направленных на снижение способности России производить дроны-камикадзе.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" представитель государства в наблюдательном совете Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и эксминистр энергетики Юрий Бойко подчеркнул, что именно такая стратегия позволит избежать масштабных обесточений зимой. Полную версию разговора с ним можно прочесть в нашем материале, перейдя по ссылке.

"Я понимаю, что это чрезвычайно сложно, когда те же дроны шахеды летят точечно, только на несколько объектов. Очевидно, что россияне изменили тактику, и мы, наверное, тоже должны проактивно реагировать на новые вызовы. В случае, если неадекватно большое количество средств поражения будет продолжать направлять на объекты инфрастуктуры, не только на подстанции НЭК, это будет только усугублять сценарий ближайшей зимы. Поэтому необходимо прилагать усилия, чтобы этого не допустить".

Бойко убежден, что началом эффективной обороны энергетики должны именно удары по российским заводам, где производят "Шахеды". "Начиная от, возможно, ударов по заводу в Елабуге, и заканчивая активными системами защиты наших объектов энергетики. Я не военный человек, чтобы говорить о реализации именно таких мер, но с точки зрения общей инженерной логики, говорю о том, как все должно происходить, чтобы речь шла о более-менее пессимистическом сценарии для этой зимы".

