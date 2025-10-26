Світло буде, але не у всіх: названо графіки відключень на 26 жовтня
Причиною відключень є наслідки ракетно-дронових атак з енергооб’єктів
В окремих областях України 26 жовтня діятимуть відключення світла. Графіки діятимуть для Києва, Київської та Черкаської областей.
Що потрібно знати
- Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 22:00 за чергами
- Дніпро та Запоріжжя 26 жовтня відключати не будуть
- У Києві низку черг не торкнеться відключення цього дня
В "Укренерго" повідомили, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
При цьому деякі регіони не відключатимуть. Наприклад, як пише ДТЕК, на Дніпропетровщині на цей день відключення не заплановано. Також не передбачено графіків для Запоріжжя.
Відключення світла у Києві 26 жовтня
У ДТЕК опублікували графіки відключення електропостачання у Києві 26 жовтня.
- 1.1 черга — світло буде відсутнє з 11:30 до 15:30;
- 1.2 черга — світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00;
- 2.1 черга — відключень не буде;
- 2.2 черга — відключень не буде;
- 3.1 черга — світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00;
- 3.2 черга — відключень не буде;
- 4.1 черга — світло буде відсутнє з 17:30 до 20:30;
- 4.2 черга — світло буде відсутнє з 17:30 до 22:00;
- 5.1 черга — світло буде відсутнє з 10:00 до 12:30;
- 5.2 черга — світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00;
- 6.1 черга — відключень не буде;
- 6.2 черга — світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00.
Відключення світла у Київській області 26 жовтня
У ДТЕК показали графіки відключення світла у Київській області у неділю, 26 жовтня. На території області діють 12 черг.
- 1.1 черга — відключень не буде;
- 1.2 черга — світло буде відсутнє з 11:30 до 15:00;
- 2.1 черга — відключень не буде;
- 2.2 черга — відключень не буде;
- 3.1 черга — відключень не буде;
- 3.2 черга — відключень не буде;
- 4.1 черга — світло буде відсутнє з 15:00 до 18:30;
- 4.2 черга — світло буде відсутнє з 14:30 до 18:30;
- 5.1 черга — світло буде відсутнє з 09:00 до 11:30;
- 5.2 черга — світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00;
- 6.1 черга — світло буде відсутнє з 18:00 до 22:00;
- 6.2 черга — світло буде відсутнє з 18:00 до 22:00.
Відключення світла у Черкаській області 26 жовтня
На Черкащині цього дня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла.
- 1.1 черга — з 11:00 до 13:00;
- 1.2 черга — з 13:00 до 15:00;
- 3.1 черга — з 15:00 до 17:00;
- 3.2 черга — з 17:00 до 19:00;
- 5.1 черга — з 19:00 до 21:00;
- 5.2 черга — з 21:00 до 22:00;
- 6.2 черга – з 09:00 до 11:00.
