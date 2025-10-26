Світло буде, але не у всіх: названо графіки відключень на 26 жовтня

Причиною відключень є наслідки ракетно-дронових атак з енергооб’єктів

В окремих областях України 26 жовтня діятимуть відключення світла. Графіки діятимуть для Києва, Київської та Черкаської областей.

Що потрібно знати

Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 22:00 за чергами

Дніпро та Запоріжжя 26 жовтня відключати не будуть

У Києві низку черг не торкнеться відключення цього дня

В "Укренерго" повідомили, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

При цьому деякі регіони не відключатимуть. Наприклад, як пише ДТЕК, на Дніпропетровщині на цей день відключення не заплановано. Також не передбачено графіків для Запоріжжя.

Відключення світла у Києві 26 жовтня

У ДТЕК опублікували графіки відключення електропостачання у Києві 26 жовтня.

1.1 черга — світло буде відсутнє з 11:30 до 15:30;

1.2 черга — світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00;

2.1 черга — відключень не буде;

2.2 черга — відключень не буде;

3.1 черга — світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00;

3.2 черга — відключень не буде;

4.1 черга — світло буде відсутнє з 17:30 до 20:30;

4.2 черга — світло буде відсутнє з 17:30 до 22:00;

5.1 черга — світло буде відсутнє з 10:00 до 12:30;

5.2 черга — світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00;

6.1 черга — відключень не буде;

6.2 черга — світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00.

Відключення світла у Київській області 26 жовтня

У ДТЕК показали графіки відключення світла у Київській області у неділю, 26 жовтня. На території області діють 12 черг.

1.1 черга — відключень не буде;

1.2 черга — світло буде відсутнє з 11:30 до 15:00;

2.1 черга — відключень не буде;

2.2 черга — відключень не буде;

3.1 черга — відключень не буде;

3.2 черга — відключень не буде;

4.1 черга — світло буде відсутнє з 15:00 до 18:30;

4.2 черга — світло буде відсутнє з 14:30 до 18:30;

5.1 черга — світло буде відсутнє з 09:00 до 11:30;

5.2 черга — світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00;

6.1 черга — світло буде відсутнє з 18:00 до 22:00;

6.2 черга — світло буде відсутнє з 18:00 до 22:00.

Відключення світла у Черкаській області 26 жовтня

На Черкащині цього дня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла.

1.1 черга — з 11:00 до 13:00;

1.2 черга — з 13:00 до 15:00;

3.1 черга — з 15:00 до 17:00;

3.2 черга — з 17:00 до 19:00;

5.1 черга — з 19:00 до 21:00;

5.2 черга — з 21:00 до 22:00;

6.2 черга – з 09:00 до 11:00.

