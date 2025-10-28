Рус

В Хмельницькому вибух зніс частину будинку: що відомо (фото, відео)

Галина Михайлова

В Хмельницькому вибух зніс частину будинку: що відомо (фото, відео) Новина оновлена 28 жовтня 2025, 15:35

Вибух пролунав в Хмельницькому пообіді 28 жовтня. Попередньо, стався витік газу.

Наслідки можна побачити на фото та відео місцевих телеграм-каналів — три поверхи багатоповерхівки частково зруйнувало вибухом. Наразі про постраждалих та загиблих не повідомляється.

Вибух у Хмельницькому
Вибух у Хмельницькому
Наслідки вибуху у Хмельницькому
Наслідки вибуху у Хмельницькому

Попередньо, вибух стався на Львівському шосе в Південно-Західному мікрорайоні неподалік стадіону.

Приблизна локація місця вибуху
Приблизна локація місця вибуху

Новина доповнюється

