В Хмельницькому вибух зніс частину будинку: що відомо (фото, відео)
Вибух пролунав в Хмельницькому пообіді 28 жовтня. Попередньо, стався витік газу.
Наслідки можна побачити на фото та відео місцевих телеграм-каналів — три поверхи багатоповерхівки частково зруйнувало вибухом. Наразі про постраждалих та загиблих не повідомляється.
Попередньо, вибух стався на Львівському шосе в Південно-Західному мікрорайоні неподалік стадіону.
Новина доповнюється