Рятувальники не можуть дістатись до пожежі. Під Дніпром горить ліс (відео)

З різних куточків Дніпра видно величезний стовп диму

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа. Попередньо горить ліс біля Обухівки. Рятувальники не можуть під'їхати до місця займання.

Про це повідомляють місцеві канали. Причини займання та масштаби пожежі достеменно не відомі.

На опублікованих відео видно, що пожежа в Обухівці настільки сильна, що навіть у Дніпрі видно стовп диму. Дніпряни фіксують його в різних куточках міста. Враховуючи пориви вітру та стан екосистеми в лісі, вогонь стрімко поширюється. Про це також свідчить і величезний стояв диму. У наближених районах до місця займання вже фіксують запах гару, а людей закликають зачинити вікна.

За словами місцевих каналів, наразі рятувальники не можуть проїхати до місця займання через перериту піщану дорогу. Вони шукають, як заїхати до епіцентру пожежі, щоб ліквідувати вогонь.

Зауважимо, що причина займання не відома, але пожежа цілком могла статись через необережність людей тощо. Даних про постраждалих чи поширення вогню на будинки не надходило.

Нагадаємо, що в ДСНС за минулий тиждень ліквідували понад 70 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Відомо, що вогонь знищив 115 га території.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Дніпрі сталась масштабна пожежа. Адже вогонь охопити територію колишнього комбайнового заводу. Пожежу не могли ліквідувати більше ніж пів дня. Однак завод не працював з 2011 року, та не території кілька приміщень здавалось в оренду.