"Вокзальний помічник" від УЗ. Як замовити допомогу та хто має право отримати її безкоштовно

Отримати допомогу на вокзалах України може будь-який пасажир

"Укрзалізниця", попри всю критику, намагається зробити подорожі зручними для українців. Нещодавно УЗ показала новий вагон для людей з особливими потребами, а абсолютно всі пасажири за потреби мають змогу замовити помічника на вокзалі.

В "Укрзалізниці" розповіли, що замовляти помічника на вокзалі треба онлайн. Це можна зробити у будь-який час, незалежно від часу придбання квитків. Для цього треба виконати три простих кроки:

Вибрати "Профіль" — "Мої квитки"

Натиснути на позначку "меню" та вибрати пункт "Замовити помічника"

Вказати, якої саме допомоги потребуєте

Скільки коштує допомога помічника на вокзалі та хто може отримати її безкоштовно

Замовити помічника на вокзалі УЗ може кожен пасажир, який потребує допомоги, але безплатно послуга надається лише особам з інвалідністю та маломобільним пасажирам. Їм допомагають під час посадки або висадки з потяга та у пересуванні вокзалом.

Захисники з інвалідністю на вокзалі

За гроші замовити помічника може кожен, хто потребує допомоги. Помічник допоможе зійти з потяга та перенести багаж. Вартість послуги — 55 гривень за кожний багаж вагою понад 40 кг.

