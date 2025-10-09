Сирена більше не безкінечна? Чи змінила життя українців нова система тривоги

Мер Харкова Терехов розповів про плюси нової системи оповіщення

Застосування диференційованої тривоги в Україні має позитивний влив на українців. Адже це не тільки полегшує деякі питання, а й спонукає громадян дослухатись до оповіщення небезпеки.

Що треба знати:

Як змінилось життя харків'ян після запровадження диференційованої тривоги

Які недоліки в оповіщення про небезпеку по всій області одразу

Наскільки зменшилась кількість тривог у Харкові

Як розповів РБК-Україна мер Харкова Ігор Терехов, диференційована тривога сповіщає громадян про небезпеку в певних регіонах, а не по свій області. Ця нова практика допомогла зменшити кількість хибних тривог.

Харківський мер розповідає, що наразі тривога оголошується там, де існує реальна загроза обстрілу, а не по всій області загалом. Адже до цього місто фактично не могло існувати.

"Тривога в Харкові сьогодні – це не фон, не безкінечна сирена. Це точний сигнал: небезпека тут, у місті. І люди реагують — бо довіряють", — каже Терехова.

За його словами, за новим способом оповіщення про небезпеку люди частіше спускаються в укриття. Адже раніше, коли тривога могла тривати весь день, люди звикали до неї і не реагували. При цьому наростало не тільки виснаження громадян, а й ризик небезпеки за реальної загрози. До того ж така тривога негативно впливала на бізнес.

Наразі ж, Терехов каже, тривоги у місті стали на 40-50% коротшими, ніж в області. Тому банки і бізнес працюють довше, допомагаючи людям існувати та дає змогу планувати день.

"Місто дихає. Банки й бізнес працюють довше, люди можуть планувати день. Це додає і стійкості, і надії", — резюмує мер.

