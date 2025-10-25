Загибель мобілізованого в Києві: військовий омбудсмен вимагає розслідування, в ТЦК та бригаді – своя версія

В ТЦК та бригаді стверджують, що загиблий "впав на підлогу та вдарився головою". Батьки та омбудсмен не вірять

Військовий омбудсман Ольга Решетилова вимагає від правоохоронних органів провести детальне розслідування загибелі 43-річного мобілізованого Романа Сопіна в розподільчому пункті територіального центру комплектування в Києві. Водночас Подільський ТЦК, який мобілізував Сопіна та 71-ша бригада, куди його розподілили, мають власну версію інциденту.

Що треба знати:

Військовий омбудсмен заявила, що має багато запитів щодо інциденту із загибеллю Сопіна

Решетилова вимагає від правоохоронних органів провести детальне розслідування

В ТЦК та бригаді ЗСУ тим часом виступили зі спільною заявою та виклали власну версію подій

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова написала у Facebook, що в неї дуже багато запитів на коментар щодо інциденту із загибеллю 43-річного новобранця. Вона зазначила, що перебуває на зв'язку з адвокатом сім'ї загиблого та отримала від нього наявну інформацію. За словами Решетилової, у батьків загиблого Романа Сопіна дуже багато питань до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини, не рахуючи питань на тему того, що насправді відбулося із їхнім сином.

"Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами – дуже сподіваюся на їхню ефективність. Ми маємо зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події та у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності", — написала вона.

Також Решетилова попросила повідомити їй особисто, якщо хтось став свідком інциденту, або має важливу інформацію про загибель Сопіна. Вона гарантувала конфіденційність кожному, хто звернеться до неї.

Що кажуть в ТЦК та ЗСУ

Тим часом у спільній заяві Подільського ТЦК та СП у місті Києві, який мобілізував Сопіна, та 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, куди його розподілили — викладено власну версію смерті мобілізованого киянина. Там підтвердили, що Сопін був мобілізований 18 жовтня, а до розподільчого пункту прибув наступного дня.

В пункті його зарахували до лав 71-ї єгерської бригади. Але під час інструктажу для новобранців Сопін нібито раптово знепритомнів, впав та вдарився головою. Як сказано в заяві, було дуже багато свідків цього інциденту — як військовослужбовців, так і мобілізованих. Сопіну надали домедичну допомогу, викликали екстрені служби. Поліція допитала десяток свідків, але не виявила ознак того, що до мобілізованого застосовували насильство.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин", — додали у заяві.

Смерть Романа Сопіна: що відомо

В Києві 23 жовтня помер 43-річний Роман Сопін, який отримав тяжкі травми після перебування у розподільчому пункті Подільського району Києва. В ТЦК провину заперечують, а поліція почала розслідування. Роман був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопіних. Першою про інцидент написала журналістка та телеведуча Дарина Трунова, яка особисто знала родину загиблого. Сопін не мав жодних хвороб, а батьки побачили його у рваному одязі та з синцями.

Своєю чергою, у ТЦК Києва заявили, що інформація про побиття чоловіка працівниками центру нібито є "маніпулятивною". Обидва медогляди — в ТЦК та у розподільчому центрі — чоловік пройшов, його навіть встигли зарахувати до військової частини. Справу розслідує поліція, міністр МВС Ігор Клименко взяв розслідування на особистий контроль.