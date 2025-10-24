Травма, кома і смерть: що сталося з мобілізованим у Києві. Всі деталі справи

Чоловік не був проти мобілізації, але загинув від травми голови

У Києві після мобілізації 23 жовтня помер 43-річний Роман Сопін, який отримав тяжкі травми після перебування у розподільчому пункті Подільського району Києва. В ТЦК провину заперечують, а поліція почала розслідування. Роман був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопіних.

Що потрібно знати

Роман Сопін був мобілізований 18 жовтня

Наступного дня його доставили в лікарню з тяжкою черепно-мозковою травмою, 23 жовтня він помер

Родина стверджує, що чоловік не мав жодних хвороб

Поліція розслідує смерть, ТЦК заперечує побиття, а міністр МВС Клименко взяв справу під особистий контроль

Про інцидент повідомила журналістка та телеведуча Дарина Трунова, яка особисто знала родину загиблого. За словами Трунової, чоловіка мобілізували 18 жовтня. Після проходження військово-лікарської комісії він подзвонив рідним і попросив передати речі. Уже наступного дня родині зателефонували з лікарні: у Романа була закрита черепно-мозкова травма, йому зробили трепанацію черепа. 23 жовтня він помер у лікарні.

Син (Роман — ред.) не відмовився від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась в лікарні з розбитим черепом і крововиливом ось питання! Дарина Трунова

Ще одна журналістка — Анжеліка Сизоненко (LB.ua) — уточнила, що останній раз Роман виходив на зв’язок 19 жовтня. Він зателефонував мамі і повідомив, що місце його перебування змінилося, та попросив звʼязатися з чоловіком на ім'я Євген, який повідомить нову адресу куди необхідно передати речі. Роман знаходився за адресою Київ, вул. Івана Виговського, 13. Пізніше Євген подзвонив і сказав, що Роман "впав, у нього стався приступ, і йому викликали швидку допомогу". При цьому, хвороб чоловік не мав, а батьки побачили його з синцями та у порваному одязі.

Роман Сопін зі слів батьків не мав будь-яких захворювань, які можуть провокувати судоми чи втрату свідомості, окрім того, одяг в якому був одягнутий син на момент отримання травми був порваний, а на тілі наявні синці — батьки вважають, що під час примусового затримання та мобілізації до Романа було застосовано фізичну силу працівниками ТЦК або іншими особами, внаслідок чого він отримав тяжкі тілесні ушкодження, що призвело до тяжкого стану та коми, а згодом смерті. Анжеліка Сизоненко

Роман Сопін з матір'ю в 2015 році

Версія ТЦК

У ТЦК Києва заявили, що інформація про побиття чоловіка працівниками центру є маніпулятивною. За офіційною версією, після проходження ВЛК Романа Сопіна направили до військової частини для подальшого проходження служби, де він пройшов ще один медогляд і був зарахований до списків.

Версія ТЦК про смерть Романа Сопіна

Розслідування смерті: міністр взяв на контроль

Батьки померлого подали заяви до Державного бюро розслідувань, вимагаючи з’ясувати, чи не застосовували до сина силу під час перебування у ТЦК. Кажуть, поліція Подільського району не хотіла відкривати провадження.

24 жовтня поліція Києва повідомила, що внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство (з приміткою "для встановлення причин смерті"). Попередньо правоохоронці заявили, що Сопін впав у приміщенні розподільчого пункту, після чого присутні надали йому домедичну допомогу. Опитано понад десять свідків.

На пленарному засіданні Верховної Ради народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з проханням взяти розслідування під особистий контроль. Міністр відповів, що візьме на контроль. Причини травм і обставини смерті Романа Сопіна має встановити судово-медична експертиза.

