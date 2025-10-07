Рус

"Сидіти, лежати, хрю". В Одесі помітили дуже незвичайного та милого домашнього улюбленця (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
По Одесі на повідці гуляє поросятко
По Одесі на повідці гуляє поросятко. Фото Колаж "Телеграф"

Одеситка обрала собі друга з п'ятачком, він став зіркою мережі

В Одесі помітили дівчину з незвичайним домашнім улюбленцем, якого вона вигулювала містом. Одеситка вела на повідці миле поросятко, квартирних поросят продають в Україні за чималі гроші.

Відео опублікував один з місцевих пабликів. Коментатори уточнили, що дівчина з поросятком нерідко гуляє вулицею Італійська (колишня Пушкинська). Кабанчику рік.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Судячи з кадрів, це в'єтнамський кабанчик. Це дуже милі та товариські тварини, хоча й великуваті для тримання вдома. Дорослі в'єтнамські вислобрюхі свині важать близько 70 кг. Проте вони дуже розумні, знають свого господаря та своє ім'я.

Інколи люди заводять їх помилково — недобросовісні продавці часто видають поросят в'єтнамських свиней за мініпігів, запевняючи, що вони залишаться маленькими (30-50 кг). Втім, інколи люди свідомо йдуть на такий крок.

В'єтнамські свині
В'єтнамські поросята

Можливо, кабанчик з відео живе у власному помешканні на подвір'ї приватного будинку й господиня просто любить прогулюватися з ним містом. Адже ці свинки можуть стати справжнім чотирилапим другом.

Яких свиней можна тримати в квартирі

Карликове порося
Карликове поросятко

У квартирі як домашніх улюбленців зазвичай тримають мініпігів – спеціально виведених карликових свиней. Породи мініпігів для квартири:

  • Міні-майялино – найменші, вагою 10-30 кг, ідеальні для проживання у квартирі
  • Геттінгенський мініпіг – 25-40 кг, одна з найпопулярніших порід
  • Бергштрессер книрт – 30-50 кг, спокійні та товариські
  • Візенау – 20-45 кг, добре піддаються дресируванню

Потрібно розуміти, що тримання навіть маленьких свиней — справа непроста. Адже всі свинки потребують простору для руху, регулярних прогулянок та правильного харчування. Водночас вони розумні та здатні привчитися до лотка, проте завжди залишаються свинкою з природними інстинктами – люблять ритися, можуть гризти меблі та бувають досить галасливими.

Раніше "Телеграф" розповідав про найоригінальніших екзотичних тварини, яких можна завести вдома.

Теги:
#Одеса #Тварина #Порося #Свиня