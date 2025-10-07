"Сидіти, лежати, хрю". В Одесі помітили дуже незвичайного та милого домашнього улюбленця (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Одеситка обрала собі друга з п'ятачком, він став зіркою мережі
В Одесі помітили дівчину з незвичайним домашнім улюбленцем, якого вона вигулювала містом. Одеситка вела на повідці миле поросятко, квартирних поросят продають в Україні за чималі гроші.
Відео опублікував один з місцевих пабликів. Коментатори уточнили, що дівчина з поросятком нерідко гуляє вулицею Італійська (колишня Пушкинська). Кабанчику рік.
Увага! Відео містить ненормативну лексику
Судячи з кадрів, це в'єтнамський кабанчик. Це дуже милі та товариські тварини, хоча й великуваті для тримання вдома. Дорослі в'єтнамські вислобрюхі свині важать близько 70 кг. Проте вони дуже розумні, знають свого господаря та своє ім'я.
Інколи люди заводять їх помилково — недобросовісні продавці часто видають поросят в'єтнамських свиней за мініпігів, запевняючи, що вони залишаться маленькими (30-50 кг). Втім, інколи люди свідомо йдуть на такий крок.
Можливо, кабанчик з відео живе у власному помешканні на подвір'ї приватного будинку й господиня просто любить прогулюватися з ним містом. Адже ці свинки можуть стати справжнім чотирилапим другом.
Яких свиней можна тримати в квартирі
У квартирі як домашніх улюбленців зазвичай тримають мініпігів – спеціально виведених карликових свиней. Породи мініпігів для квартири:
- Міні-майялино – найменші, вагою 10-30 кг, ідеальні для проживання у квартирі
- Геттінгенський мініпіг – 25-40 кг, одна з найпопулярніших порід
- Бергштрессер книрт – 30-50 кг, спокійні та товариські
- Візенау – 20-45 кг, добре піддаються дресируванню
Потрібно розуміти, що тримання навіть маленьких свиней — справа непроста. Адже всі свинки потребують простору для руху, регулярних прогулянок та правильного харчування. Водночас вони розумні та здатні привчитися до лотка, проте завжди залишаються свинкою з природними інстинктами – люблять ритися, можуть гризти меблі та бувають досить галасливими.
Раніше "Телеграф" розповідав про найоригінальніших екзотичних тварини, яких можна завести вдома.