"Сидіти, лежати, хрю". В Одесі помітили дуже незвичайного та милого домашнього улюбленця (відео)

Одеситка обрала собі друга з п'ятачком, він став зіркою мережі

В Одесі помітили дівчину з незвичайним домашнім улюбленцем, якого вона вигулювала містом. Одеситка вела на повідці миле поросятко, квартирних поросят продають в Україні за чималі гроші.

Відео опублікував один з місцевих пабликів. Коментатори уточнили, що дівчина з поросятком нерідко гуляє вулицею Італійська (колишня Пушкинська). Кабанчику рік.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Судячи з кадрів, це в'єтнамський кабанчик. Це дуже милі та товариські тварини, хоча й великуваті для тримання вдома. Дорослі в'єтнамські вислобрюхі свині важать близько 70 кг. Проте вони дуже розумні, знають свого господаря та своє ім'я.

Інколи люди заводять їх помилково — недобросовісні продавці часто видають поросят в'єтнамських свиней за мініпігів, запевняючи, що вони залишаться маленькими (30-50 кг). Втім, інколи люди свідомо йдуть на такий крок.

В'єтнамські поросята

Можливо, кабанчик з відео живе у власному помешканні на подвір'ї приватного будинку й господиня просто любить прогулюватися з ним містом. Адже ці свинки можуть стати справжнім чотирилапим другом.

Яких свиней можна тримати в квартирі

Карликове поросятко

У квартирі як домашніх улюбленців зазвичай тримають мініпігів – спеціально виведених карликових свиней. Породи мініпігів для квартири:

Міні-майялино – найменші, вагою 10-30 кг, ідеальні для проживання у квартирі

Геттінгенський мініпіг – 25-40 кг, одна з найпопулярніших порід

Бергштрессер книрт – 30-50 кг, спокійні та товариські

Візенау – 20-45 кг, добре піддаються дресируванню

Потрібно розуміти, що тримання навіть маленьких свиней — справа непроста. Адже всі свинки потребують простору для руху, регулярних прогулянок та правильного харчування. Водночас вони розумні та здатні привчитися до лотка, проте завжди залишаються свинкою з природними інстинктами – люблять ритися, можуть гризти меблі та бувають досить галасливими.

