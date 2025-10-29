Покровську лишився тиждень? Що військові експерти кажуть про головну фортецю Донбасу

Покровськ на Донеччині 13 місяців стримував наступ ворога, однак цьогорічне Різдво "місто Щедрика" вже може не зустріти

Ситуація в Покровську 29 жовтня активно обговорюється в соцмережах. Президент РФ Володимир Путін заявив, що українські військові в Покровську Донецької області нібито "перебувають в оточенні" та є "заблокованими" та навіть запропонував припинити бойові дії, аби дати до міста доступ для журналістів, мовляв, щоб це довести. Водночас прапор Росії, який помітили на стелі Покровська, був знищений практично одразу. "Телеграф" поспілкувався з військовими експертами, аби дізнатися, що дійсно відбувається у місті.

Російські штурмовики та диверсанти в місті: ситуація залишається складною

Перші ДРГ російської армії в Покровську були зафіксовані ще в серпні 2025 року. 27 жовтня на основі відео з геолокацією зафіксовано просування окупаційних військ вулицею Нахімова у західній частині міста. Також аналітики звертають увагу на відео української бригади "Червона калина", яка оприлюднила кадри з атаками українських підрозділів по позиціях окупантів у східній частині Родинського — міста на північ від Покровська.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, наразі ЗСУ гарантовано контролюють лише північну частину Покровська – на північ від залізничного вокзалу, яка до того ж є рясно замінована дистанційними засобами ворога.

На решті території міста, по суті, точаться запеклі спорадичні бої між передовими підрозділами Збройних Сил України, змушеними їх вести, фактично, без тилу та флангової взаємодії, часто в оточенні, або напівоточенні та малими штурмовими групами противника, які активно намагаючись проникнути між ними і через їх розріджені бойові порядки Костянтин Машовець

Уривок з поста Костянтина Машовця / Facebook

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" в коментарі "Телеграфу" підтвердив, що ситуація дійсно є достатньо складною, оскільки армія РФ продовжує штурмові дії в самому місті. До того ж у них залишається можливість відправляти в Покровськ нові диверсійні підрозділи.

"Вони для цього використовують два основних напрямки. Це через село Леонтовичі по трасі Т-0515, Привольна вулиця. Також по лівий бік від ставків, Сазонова. І через кладовище, через Покровське автопідприємство безпосередньо до центру міста. Вони мають обхідний маршрут, і через Зеленівку вони виходять на мікрорайон Лазурний та мікрорайон Південний. І мають можливість виходу безпосередньо також в саме місто", – говорить він.

Леонтовичі — нова назва села Перше Травня біля Покровська / Deepstate

Таке закидання особового складу відбувається в безперервному режимі – у російської армії стоять задачі та терміни, в яких вони повинні їх виконати. Саме через те у Покровську зараз відбувається максимальний тиск саме людським ресурсом.

Вони дуже часто переодягаються в цивільних, мають цивільний одяг. Це ускладнює їх ідентифікацію та своєчасну нейтралізацію. Таким чином вони максимально розосереджуються та проникають в наші зони, де ще є наш контроль Олександр Коваленко

Олександр Коваленко / Facebook-сторінка

Станом на 29 жовтня, за даними Донецької ОВА, у Покровську залишається 1260 цивільних – евакуація звідти неможлива. Через це російські військові мають можливість закріплятися у пустих будинках.

"Станом на зараз в них є вогневий контроль на трасу М-30 – на Павлоград. Вони неодноразово намагалися її безпосередньо перерізати по західній частині. Поки що повноцінно їм це не вдалося. Вони ведуть бої в районі заводу "Буддеталь" з метою того, щоб перерізати повністю М-30 північніше від кладовища. Це північно-західна частина міста, і їхня основна задача — це перерізання цієї логістики", – повідомляє експерт.

Близько до колапсу? Рахунок іде на кілометри

Колишній співробітник СБУ й ексконсультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак говорить, що ситуація в Покровську вже близька до колапсу.

"Російська Федерація присутня вже на на дорозі, яка сполучає Покровськ з Павлоградом. Вона там розділяється на дві частини, дві ці дороги вже фізично перекриті росіянами. Наскільки вони там присутні – ми не знаємо, але Deepstate, на жаль, показує, що ситуація просто катастрофічна для Збройних Сил України", – говорить військовий експерт.

До оточення міста, за його словами, залишається близько 7 кілометрів.

"Україна не має можливості дозволити оточення наших військових, які в Покровську залишаються. Не можна собі дозволити залишити те обладнання, озброєння, яке там є. За можливості, звісно, треба вивезти, але в першу чергу це люди, це поранені, в другу чергу це вже матеріальні ресурси. Але ситуація максимально катастрофічна. Вчора погіршилася, сьогодні погіршилася, і в принципі, на жаль, тенденція така, що ми швидко втрачаємо те, що залишилося від міста Покровська", – вважає Ступак.

Що далі? Загрозу оточення Мирнограда та Покровська можна зняти

Російські війська залучили щонайменше 11 тисяч солдатів для спроби оточення Покровської агломерації. У районі відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ противник зосередив велику кількість живої сили та техніки.

За інформацією 7-го корпусу ДШВ, противник інфільтрувався у південну та західну частини Покровська і намагається просунутися на північ і північний захід міста. Загалом у зоні відповідальності цього підрозділу української армії противник накопичив близько 27 тисяч військових, 100 танків, 260 бойових броньованих машин і 160 артилерійських систем.

.На думку Олександра Коваленка, для оточення агломерації цієї кількості особового складу та техніки недостатньо. Особливо враховуючи те, що для оточення потрібно як мінімум контроль північно-східної частини.

"Це якраз Добропільський напрямок. А на Добропільському напрямку за останній час у нас є відповідні успіхи, які значно ускладнюють росіянам проведення бойових операцій. Нещодавно Сили оборони України провели успішні контратакуючі дії в районі Сухецького, Суворова та Федорівки. І російські спроби просунутись в районі Красного Лиману, а також Родинського, можуть для них перетворитися в чергове оточення", – вважає оглядач.

Район Красного Лиману та Родинського на Донеччині / Facebook-сторінка

Якщо Збройні сили переріжуть взаємозв’язок з основними силами, то підрозділи РФ в районі Червоного Лиману та Родинського можуть опинитися в оточенні – тоді тема оточення вже Мирнограда та Покровська стане неактуальною.

"Поки що безумовно ризики того, що вони спробують оточити саме цю агломерацію, але факту виконання цих дій немає", – говорить Олександр Коваленко.

Якою новою тактикою РФ намагається прорвати оборону Покровська

Бої за Авдіївку завершилися в лютому 2024 року, коли російській армії вдалося захопити руїни знищеного обстрілами міста. Тоді вихід українських військових з міста називали однією з найскладніших операцій. Проте, на думку Коваленка, стратегія армії РФ біля Покровська, відрізняється від тактик, які вони використовували раніше.

"Вони використовують велику кількість саме піхотної компоненти. В них мінімізоване використання техніки механізованої компоненти – набагато менше, аніж було в Бахмуті та в Авдіївці", – говорить експерт.

Штурмові підрозділи росіян зараз складаються з невеликої кількості бійців – це 3-4, а інколи навіть поодинокі загарбники. Вони діють малими групами, проте їхня кількість дуже велика.

Ці невеликі групи намагаються закріплятися в поодиноких будинках та підвалах, а також прямують до адміністративних будівель. Школи, дитячі садочки, лікарні, тобто там, де можна не просто закріпитися, а ще й накопичуватися. В таких будівлях зазвичай може одночасно знаходитись 20-30 та більше окупантів Олександр Коваленко

Покровськ, Донецька область у жовтні 2025 року / tb_kapri

Ще одним цікавим моментом Олександр Коваленко називає "перекваліфікування" використання FPV-дронів: росіяни використовують його не тільки як засіб ураження, а і як розвідувальний елемент – встановлюють на нього мінімальну бойову частину, але максимально потужну батарею.

"FPV-дрон просто блукає по вулицях, по провулках і шукає, де може бути вогнева точка Сил оборони України чи пункт операторів БПЛА. І коли він знаходить цей об'єкт, по-перше, він його вражає, по-друге, він надає можливість скоординувати артилерійський вогонь чи вогонь іншими засобами ураження. Вони перейшли на більш глибинну розвідку в міських умовах", – говорить експерт.

Все вирішиться протягом тижня

В те, що найближчим часом місто Покровськ буде окуповане росіянами, Олександр Коваленко не вірить та говорить, що ситуація хоч і є важкою, назвати її незворотньою поки не можна.

"Ми бачили, яке було просування на Добропільському напрямку. І тоді було багато заяв, що все, ми втрачаємо вже напрямок, втрачаємо Дружківку. Було багато паніки, але напрямок був стабілізований. І ми побачили через деякий час навіть зони оточення росіян", – нагадує він.

При правильних стабілізаційних діях, які можуть відбутися, українська армія може повернути під контроль частину позицій та відкинути ворога з міста – на думку Коваленка, така можливість є.

"Про оточення також поки що зарано говорити, оскільки у росіян вразливе місце — це Федорівка — Разіне. Якщо Сили оборони України повернуть контроль над Федорівкою та Разіним повністю, то можна говорити про те, що у росіян буде ще одна зона оточення. Тому поки що формулювання про втрату Покровська некоректне", – заявляє оглядач.

Набагато менш оптимістичним у своїх прогнозах є Іван Ступак: на його думку, доля Покровська може вирішитися протягом тижня.

Те, наскільки швидкими є зміни, які показує DeepState – це катастрофа. Можливо, завтра ми побачимо вже абсолютно іншу мапу, абсолютно інші позначки, які будуть, на жаль, будуть відрізнятися не на нашу користь Іван Ступак

Іван Ступак, військовий експерт

Які ризики для фронту?

У разі захоплення Покровська перед росіянами відкриється прямий шлях на Межову Дніпропетровської області, а також вони можуть перекинути свої сили на північ Донеччини – Родинське та Білецьке.

На думку Коваленка, на Дніпропетровщині росіяни наразі не концентруються – там бойові дії тривають на колишньому Новопавлівському напрямку – міжріччя Вовчої та Борової.

"Я думаю, що плани в них, по-перше, закрити повністю Покровськ та Мирноград, а потім продовжити концентрований удар по Добропіллю", – вважає експерт.

Втрата Покровська, за словами Ступака, критично не відобразиться на обороні Донецької області: місто виконало свою роботу на всі 100% – в першу чергу, військові на 13 місяців стримали російський наступ.

На 13 місяців виграли час для нашої оборонки, для оборонки європейців. І росіяни втратили, головне, навіть не людей, вони втратили час. 13 місяців навколо Покровська вони танцювали, і тільки зараз в них почали проглядатися успіхи після того, як з Сумщини перекинули додаткові ресурси Іван Ступак

За його баченням, далі росіяни будуть дотискати Костянтинівку, а потім рухатися до Краматорська та Слов’янська – найбажанішої для них агломерації, захоплення котрої фактично буде означати контроль над всією Донеччиною.

"Без захоплення Покровська рухатися на Краматорськ не виходить. Треба взяти Покровськ, треба взяти Костянтинівку, тільки після цього рухатися на Слов'янськ, на Краматорськ", – підсумовує Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що упродовж літа 2025 року в тимчасово окупованому Донецьку фіксувалися масштабні проблеми з водопостачанням. Водночас ознак швидкого відновлення централізованої подачі води немає, і натомість окупаційна влада пропонує населенню сумнівні альтернативи.