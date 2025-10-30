До +19 і без дощів: синоптик розповів, коли в Україну повернеться "друге бабине літо"

Похолодання в Україні очікується ближче до другої декади листопада

На початку листопада в Україну прийде аномальне потепління, яке триватиме трохи більше ніж тиждень. Весь останній осінній місяць погода буде комфортною без опадів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у перші дні місяця ртутні стовпчики подекуди підніматимуться до +19 °С.

Останні дні жовтня цього року в більшості областей України виявились помірно теплими зі спокійними погодними умовами за рахунок встановлення області підвищеного тиску над східною Європою.

Щільна хмарність поступово розвіялася, дозволивши сонцю все частіше проглядати в денний час. Найвищі показники температури фіксуються у південних, південно-східних регіонах країни, а також на Прикарпатті та у Криму.

Очікується, що на початку листопада малохмарна та аномально тепла, стійка погода спостерігатиметься по всій території України. Такий, відносно короткий період тепла та відсутності опадів можна назвати другим бабиним літом, яке триватиме практично весь перший тиждень місяця.

Така погода буде обумовлена малорухливою та великою зоною високого тиску, яка охопить практично всю центральну та східну Європу.

Основна частина циклонів та атмосферних фронтів протягом першої декади листопада спостерігатиметься у північній та північно-західній Європі. Саме там прогнозуються вкрай нестійкі погодні умови: поривчастий вітер, перепади атмосферного тиску та опади.

Тепер більш детально зупинимося на температурному режимі в нашій країні наступними днями. З 1 по 5 листопада у нічні часи мінімальні значення температури становитимуть +2…+8 °С, днем повітря прогріється до +10…+16 °С, у південних та західних областях місцями +17…+19 °С.

З 6 по 8 листопада температурне тло суттєво не зміниться і лише з 9 листопада почнеться поступове похолодання з півночі, в результаті якого середні показники температури знизяться на 4 – 8 °С. Таким чином, перша декада місяця передбачається аномально теплою, що добре помітно по прогностичній карті на період із 3 по 10 листопада.

Синоптична карта

Кількість опадів сумарно за наступні 10 днів очікується невеликою у всіх регіонах України. Дощі зазначатимуться рідко, переважно 1 та 4 листопада у північних та західних областях. У решту днів переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вранці та вночі місцями можливий туман.

Вітер переважатиме західного та південно-західного напрямку, в окремі дні слабкий, змінний напрямок. Загалом, протягом прогнозованого періоду не передбачається небезпечних та стихійних метеоявлень, погода буде комфортною та досить стабільною з температурою суттєво вищою за кліматичну норму для цих днів.

Нагадаємо, у Карпатах уже відбулася репетиція справжньої зими. Багато снігу насипало на курорті Буковель та горі Драгобрат. У соцмережах публікували відповідні фото та відео.