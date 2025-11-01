"Взимку ми будемо відчувати": нардеп пояснив, як вплине на Україну новий удар РФ по енергетиці

Головний удар ворог спрямував не тільки на ТЕС, але й на об'єкти передачі та заводи, які виготовляють обладнання

Російські окупанти під час ракетної атаки на Україну в ніч на 30 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури переважним чином на Правобережжі. Під атакою були Ладижинська та Добротвірська теплові електростанції. Зараз ці удари не дуже відчуваються, але взимку ситуація стане значно гіршою.

Що треба знати:

Російські окупанти змінили тактику і вона вже дає неприємні для України плоди

Україну зараз рятує погода на дворі, яка дозволяє балансувати систему; реальні проблеми почнуться взимку

В ніч на 30 жовтня окупанти били не тільки по генерації, але й по заводах та об'єктах системи передачі електроенергії

Як розповів "Телеграфу" народний депутат Сергій Нагорняк, окупанти змінили тактику терору проти енергетики. Місяць тому вони тероризували енергетичні об'єкти в окремих регіонах, але останні кілька атак ведуться цілеспрямовано по теплових та гідроелектростанціях — по балансувальних можливостях української енергетики.

"На жаль, на сьогодні з шести гідроелектростанцій по каскаду Дніпра працює лише одна. А п'ять ГЕС не працює. І тут ситуація схожа з ГЕС по каскаду Дністра. В ніч на 30 жовтня росіяни били безпосередньо по ГЕС по каскаду Дністра і по теплоелектростанціях на Правобережжі України", — сказав він.

За словами нардепа, наслідки російських терактів насправді дуже відчутні в енергосистемі. Україну зараз рятує погода: вона дозволяє балансувати енергосистему та йти з рівними графіками, незначними відключеннями та обмеженнями.

"Але взимку ми будемо відчувати ці удари. Зараз ми їх менше відчуваємо, адже "Укренерго" дуже швидко після аварійних відключень зробили вже планові графіки відключень в кілька черг. Та взимку, на жаль, ми будемо відчувати ці удари й ситуація буде іншою", — спрогнозував він.

Проблем більше, ніж здається

За словами Нагорняка, той факт, що після 30 жовтня у постраждалих регіонах швидко відновили електропостачання — це не означає, що проблему вирішено і наслідки ліквідовано. Насправді для ліквідації наслідків російських терактів потрібно від тижня до кількох місяців. Іноді — до року, якщо руйнування суттєві. При цьому атака ворога точно не остання, а кожен удар відчутніший за попередній.

Окрім цього, теракт росіян 30 жовтня був спрямований не тільки по об'єктах генерації. Ударні дрони та ракети били по об'єктах операторів системи передачі електроенергії та по підприємствах, які можуть виготовляти електричне обладнання.

"Ворог… Бив по Запорізькому заводу трансформаторів. Там була величезна кількість влучань і наслідки будуть достатньо важкі для цього підприємства. А це завод, який виробляє трансформатори для роботи "Енергатома", "Укргідроенерго", і "Укренерго". Тому атака була достатньо важка, хоч ми зараз ніби як не всі її відчуваємо", — резюмував Нагорняк.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували масштабну ракетну атаку на Україну в ніч на 30 жовтня. Ворог застосував крилаті ракети Х-101 з бортів Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр", запущені залишками Чорноморського флоту РФ, балістичні ракети "Іскандер", а також ударні безпілотники. Мішенню вчергове стала українська енергетика — росіяни намагаються за допомогою терористичних актів проти енергетичної інфраструктури викликати в Україні блекаут та кризу.

Здебільшого удар припав на важливі інфраструктурні газові та енергетичні об'єкти. В багатьох містах запровадили аварійні відключення та графіки погодинного вимкнення світла. Згідно з даними моніторингових каналів, під ударом, серед інших, були три міста, в яких є ТЕС: Добротвір, Ладижин та Бурштин.