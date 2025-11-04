Відволікають чи...? Навіщо росіяни відкрили фронт на Дніпропетровщині (карта)

Сили оборони ломать плани ворога

Росіяни кидають всі сили на захоплення міста Покровськ, ситуація важка, і якщо ворогу це вдасться, перед ним відкриється прямий шлях на Межову Дніпропетровської області. Ворогу вже вдалося перейти адмінмежу Дніпропетровської області, підполковник Олександр Шаптала оцінив подальші ризики.

Що треба знати:

Росіяни з боку Донецької області просуваються вглиб Дніпропетровщини

Окрім Луганщини та Донеччини, ворог хоче захопити щонайменше Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську області

Однак на думку комбріга Олександра Шаптали, ризику, що у 2026 фронт буде під Дніпром, немає

Командир 67-ї окремої механізованої бригади, син колишнього начальника Генштабу Сергія Шаптали, підполковник Олександр Шаптала в розмові з "УП" розповів, чи є наступ росіян на Дніпропетровщину спробою відволікти увагу Сил оборони від Покровська, Костянтинівки, Лимана. За його словами, ворог має плани захоплення кількох областей України, проте це не означає, що його плани втіляться.

Відволікання – ні, тому що противник ще нарощує свої зусилля, щоб рухатися далі. І він буде максимально рухатися вперед стільки часу, на скільки в нього вистачить особового складу. Навіть якщо вони покладуть усіх своїх… ми ж уже бачили приклади із залученням (найманців – УП) з Північної Кореї. Противник робитиме все, щоб захопити як Донецьку, так і Запорізьку, Харківську, Дніпропетровські області. Усі області. Вони будуть рухатися далі, це треба розуміти, Олександр Шаптала

Ситуація на межі Донеччини та Дніпропетровщини на карті deepstate

Проте росіяни мають проблеми з поповненням сил та засобів, які знищують Сили оборони. Тому ризику, що у 2026 році фронт наблизиться до міста Дніпра, немає.

Ні (посміхається – УП), біля Дніпра ніхто воювати не буде. Усе ж таки наші основні зусилля зосереджені на тому, щоб відновити межі Дніпропетровської області – і це є реально, Олександр Шаптала

Олександрівський напрямок (з боку Дніпропетровської області) 4.11.2025, карта Генштаба

За словами комбрига, на певних ділянках фронту Сили оборони мають успіх, на деяких – провалюються. Росіяни також мають проблеми – не можуть швидко поповнювати свої сили та засоби, адже Сили оборони знищують його логістичні маршрути та склади.

Зокрема глибоко в Донецькій, Луганській областях, а також у Росії. Ми не будемо воювати біля Дніпра, все буде нормально, — наголосив підполковник

