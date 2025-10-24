Під загрозою Запоріжжя, Дніпро, Суми та Харків? Експерт відповів на слова Берлінської і назвав найжахливіший напрямок

За словами Берлінської, ворог підтягує сили, а українські оборонці ледь втримують фронт

Восени російські окупанти активно наступають одразу на кількох напрямках, підтягують сили і реально можуть загрожувати навіть обласним центрам України. Серед міст, які Україна може втратити не тільки Покровськ Донецької області, де вже в центрі знищують ДРГ росіян, а й Павлоград (Дніпропетровська область), Вільнянськ (Запорізька область), Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків.

Берлінська заявила, що фронт "тріщить" через нестачу військових

Під загрозою — Покровськ, Павлоград, Вільнянськ, Дніпро, Суми та Харків

Генштаб фіксує понад 120 боїв на добу — найгарячіше на Покровському напрямку

Експерт Іван Ступак запевняє: ситуація складна, але не така критична

В цьому впевнена волонтерка Марія Берлінська. Вона написала емоційний допис в якому наголосила, що "фронт тріщить по швам, проривається". Причина — критична нестача військових, а коли росіяни змогли прорватися в тил українським оборонцям, вони накопичуються і атакують.

Росіяни повільно, грузно, з пробуксовками, з величезними втратами, але щодня йдуть вперед. Помагайте армії. Нон стоп. Щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянськ, і навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків. Якщо ми розслабимось, як ми вміємо — ці міста цілком можна втратити. Марія Берлінська, волонтерка

За даними DeepState, від лінії фронту до Запоріжжя — менш як 25 км, до Дніпра — трохи понад 90 км, до Сум — 21 км та до Харкова — 45 км. "Kill зона від дронів сягає 30-35 кілометрів", — каже Берлінська.

Відстань від Сум та Харкова до найближкої точки боїв

Відстань від Запоріжжя та Дніпра до найближкої точки боїв

"Телеграф" також підготував анімацію про те, як рухалась лінія фронту з 1 серпня до 23 жовтня.

Що кажуть в Генштабі про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за 23 жовтня відбулося 120 бойових зіткнень. Сумщину та Харківщину активно атакують РСЗВ, КАБами, артилерією. Ворог намагався прорватися щонайменше 15 разів. Бої йдуть в районі Вовчанська, Кам’янки, Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки, а також у напрямку Бологівки.

Куп'яньский напрямок

Покровський напрямок лишається найзапеклішим — 39 штурмів ворога біля Никанорівки, Мирнограду, Родинського, Лисівки, Звірового, Удачного, Молодецького тощо. На Лиманському напрямку ворог атакував дев'ять разів, Костянтинівському — 12, а на Слов'янському — 14.

Покровський напрямок

На стику Запорізької та Дніпропетровської областей, на Олександрівському напрямку росіяни атакували 14 разів у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля. "На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні", — йдеться у зведенні Генштабу.

Олександрівський напрямок

Оріхівський напрямок

Берлінська зарано панікує

"Телеграф" поспілкувався з експертом щодо песимістичного прогнозу Берлінської. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, наголосив, що важко не погодитися із тим, що ситуація складна, а росіяни "просочуються", однак "я жодного разу не чув від жодного військового, який сказав би, що фронт руйнується, так, що він аж сипеться". Він нагадав, що фронт стоїть в Покровську 13 місяців. Проте Ступак назвав найжахливішим просування росіян на Дніпропетровщині.

"Єдиний оцей напрямок, який зараз дійсно дуже такий жахливий – це напрямок Дніпропетровщини, оце Покровське, там дійсно є, ну, просування, але вони не стрімкі, те поступове продавлювання – це ми бачимо", — каже він зазначаючи, що Берлінська привертає увагу до проблем, щоб не було пізно, а перебільшувати може не більше ніж на 35-40%.

