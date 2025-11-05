"Кукурудза – це зло!": Фермер розвінчав головний міф про зимову годівлю курей
Для власників курників ця інформація може виявитися корисною
Існує міф, який каже, що кукурудза дуже калорійна і добре рятує курей від холоду взимку. Однак насправді це далеко не так, а навіть навпаки, курці буде лише гірше.
Що потрібно знати:
- Багато хто міг чути про те, що взимку при утриманні несучок у холодному курнику кукурудза нібито дає птиці додаткову енергію, і через це кури менше мерзнуть
- Курки не можуть харчуватися лише кукурудзою, оскільки вона не багата на білки і вітаміни.
- Якщо курей годувати виключно кукурудзою або тільки нею, будуть неприємні наслідки, аж до ожиріння
Про це "Телеграфу" сказав власник мінібізнесу щодо вирощування бройлерів у Вінницькій області Анатолій. За його словами, сама кукурудза – це зло.
Кукурудза є кормом з високим вмістом жирів і вуглеводів, але при цьому бідна на поживний баланс. Якщо курок годувати тільки кукурудзою, їм не вистачатиме збалансованого харчування і це ніяк не зігріє.
Якщо курей годувати виключно кукурудзою або тільки нею, будуть наступні наслідки:
- порушиться травлення,
- кури почнуть жиріти
- можуть перестати нести яйця.
