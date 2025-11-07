Виробники почали з'їдати себе: на який продукт можуть злетіти ціни та чому це відбувається
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виробники уповільнили зростання вартості своєї продукції
Через відключення світла ціна житнього борошна злетіла майже вдвічі. Але українці не помітили подорожчання через те, що виробники пожертвували собою.
Про це у коментарі Телеграфу" розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор хлібопекарського виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексій Пучков. Повну версію матеріалу про ціни в Україні читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.
Якщо казати про житнє борошно, якого в державі мало і воно було на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, то житнє борошно виросло в ціні практично в два рази за останні пів року
За словами експерта, на хліб з житнім борошном ціна мала рости помітно, але споживачі цього не бачили.
Це за рахунок виробника, який починає "з'їдати" себе
Звичайне пшеничне борошно також подорожчало приблизно на 30% за той же період.
Новий урожай не додав нам оптимізму, ціна не знизилася, а трохи ще зросла
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в цей час ціни на окремі продукти в Україні вже злетіли в космос.