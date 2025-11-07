Виробники почали з'їдати себе: на який продукт можуть злетіти ціни та чому це відбувається

Виробники уповільнили зростання вартості своєї продукції

Через відключення світла ціна житнього борошна злетіла майже вдвічі. Але українці не помітили подорожчання через те, що виробники пожертвували собою.

Про це у коментарі Телеграфу" розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор хлібопекарського виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексій Пучков. Повну версію матеріалу про ціни в Україні читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

Якщо казати про житнє борошно, якого в державі мало і воно було на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, то житнє борошно виросло в ціні практично в два рази за останні пів року повідомив він

За словами експерта, на хліб з житнім борошном ціна мала рости помітно, але споживачі цього не бачили.

Це за рахунок виробника, який починає "з'їдати" себе пояснив Пучков

Звичайне пшеничне борошно також подорожчало приблизно на 30% за той же період.

Новий урожай не додав нам оптимізму, ціна не знизилася, а трохи ще зросла констатував директор хлібопекарського виробництва.

