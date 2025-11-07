Производители начали съедать себя: на какой продукт могут взлететь цены и почему это происходит
Производители замедлили рост стоимости своей продукции
Из-за отключений света цена ржаной муки взлетела почти вдвое. Но украинцы не заметили подорожания из-за того, что производители пожертвовали собой.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье Алексей Пучков. Полную версию материала о ценах в Украине читайте на нашем сайте, перейдя по ссылке.
Если говорить о ржаной муке, которой в государстве мало и она была на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, то ржаная мука выросла в цене практически в два раза за последние полгода
По словам эксперта, на хлеб с ржаной мукой цена должна была расти заметно, но потребители этого не видели.
Это за счет производителя, который начинает "съедать" себя
Обычная пшеничная мука также подорожала примерно на 30% за тот же период.
Новый урожай не прибавил нам оптимизма, цена не снизилась, а немного еще выросла
Напомним, ранее мы писали о том, что в это же время цены на отдельные продукты в Украине уже взлетели в космос.