Підозрілі мільйони та будинок на пенсію в 1240 гривень. Таємниці родини судді Огурцова, який рятував активи Фірташа

Суддя Окружного адмінсуду Києва Олексій Огурцов, один з найближчих соратників одіозного Павла Вовка, задекларував мільйонні доходи, готівку у валюті та нерухомість, джерела придбання якої викликають серйозні питання.

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Олексій Огурцов відомий тим, що фігурує у гучних аудіозаписах НАБУ, де обговорював з Павлом Вовком схеми саботажу кваліфікаційного оцінювання, а також має підозру у створенні злочинної організації. При цьому його родина володіє майном на мільйони, походження якого важко пояснити офіційними доходами.

"Телеграф" розповідає, що приховує у своїх деклараціях Олексій Огурцов, чому його мати на пенсію в 1240 гривень будувала будинок площею понад 270 квадратних метрів, звідки у родині судді з'явилося майно на мільйони та як теща з доходом 146 тисяч гривень на рік купувала земельні ділянки по всій Київській області.

Кар'єра від експедитора та лаборанта до судді: як Огурцов за 14 років пройшов всі щаблі кар'єрної драбини

Олексій Огурцов народився 3 травня 1976 року у місті Чита Російської Федерації. Він здобув освіту у Київському інституті "Слов'янський університет" з 1994 по 2000 рік та у Київському університеті права з 2000 по 2001 рік. У 2015 році захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата юридичних наук у Маріупольському державному університеті.

Кар'єра Огурцова до призначення суддею була досить строкатою. У грудні 1994 року він працював експедитором відділу забезпечення Управління капітальних робіт Київського політехнічного інституту. Потім працював товарознавцем у малому підприємстві "Імпульс", лаборантом та техніком у науково-дослідному інституті при КПІ.

У 1998 році Огурцов став директором товариства з обмеженою відповідальністю "Укрполімерконструкція". Потім обіймав посаду заступника генерального директора акціонерного товариства "Інпрофосвіта". Працював економістом в енергопостачальній компанії "Київенерго" та провідним спеціалістом у закритому акціонерному товаристві "Київ-Енерго-Поліс".

З березня 2003 по вересень 2006 року Огурцов працював головним юрисконсультом у Національному банку України. Потім був юристом у приватній юридичній компанії та начальником відділу у Міністерстві палива та енергетики України. 24 липня 2008 року у віці 32 років Огурцова призначили суддею Полтавського окружного адміністративного суду.

У травні 2010 року його перевели до Окружного адміністративного суду міста Києва, де він працює досі. Дружина судді Вікторія Бісик працює адвокатом. Її сестра Ірина Бісик з 2013 по 2016 була завідувачкою відділу Секретаріату Вищої ради юстиції.

Підозрюваний у справі про злочинну організацію Павла Вовка суддя Огурцов задекларував майже 7 мільйонів гривень доходів за рік (якщо враховувати доходи всієї сім'ї), готівку на 125 тисяч доларів та нерухомість, придбану роками раніше.

Готівка на 125 тисяч доларів та БМВ за майже мільйон: що задекларував Огурцов у 2024 році

За даними електронної декларації за 2024 рік, суддя Огурцов отримав 1 мільйон 881 тисячу гривень зарплати з Окружного адміністративного суду міста Києва. Це основне джерело його доходів. Крім цього, він задекларував 76 тисяч гривень дивідендів від акцій Сенс Банку та 25 гривень відсотків від того ж банку. Однак найцікавіші цифри з'являються у розділі про операції з майном.

Огурцов продав автомобіль за 978 тисяч 500 гривень компанії "Віді Автострада". У той же час він здійснив операції з цінними паперами, які принесли йому 1 мільйон 102 тисячі гривень доходу від продажу облігацій Міністерства фінансів України. Додатково суддя отримав 23 тисячі 767 гривень інвестиційного прибутку від операцій з борговими зобов'язаннями. Тобто тільки від продажу авто та цінних паперів Огурцов заробив понад 2 мільйони гривень.

Майно Огурцова в декларації за 2024 рік

Дружина судді Вікторія Бісик, яка працює адвокатом, задекларувала 735 тисяч 787 гривень доходу від підприємницької діяльності. Найбільший дохід дружини судді у 2024 році склав 2 мільйони 731 гривня від продажу нерухомого майна громадянці Інні Федосенко.

На кінець звітного періоду Огурцов задекларував 25 тисяч доларів США готівкою. Його дружина вказала у деклараці 100 тисяч доларів готівкою та 250 тисяч гривень готівкою. На банківських рахунках суддя зберігає 170 тисяч 681 гривню у Райффайзен Банку, 2 тисячі 487 гривень у Сенс Банку, 2 тисячі гривень у ПриватБанку та 50 тисяч гривень готівкою додатково. Дружина має на рахунку в Універсал Банку 9 тисяч 542 гривні та 954 долари у ОТП Банку.

Декларація Огурцова за 2024 рік

Сім'я Огурцова користується автомобілем BMW 330I 2019 року випуску. Дружина судді придбала цей автомобіль у серпні 2022 року за 950 тисяч гривень. Огурцов вказав, що має право користування цим транспортним засобом, тоді як власником є його дружина.

Мати на пенсію 1240 гривень побудувала будинок на 275 квадратів та купила квартиру за 4 мільйони

Найбільше питань викликає нерухоме майно, яке належить родичам судді. За даними проєкту Dejure Foundation, у 2019 році мати Олексія Огурцова Олександра Іванівна подарувала онуку Данилу Огурцову квартиру у Києві площею 129,3 квадратних метри. Вартість подібного помешкання в тому ж будинку у 2019 році становила понад 4 мільйони гривень. Олександра Огурцова придбала цю квартиру у 2012 році.

Бабуся подарувала сину Огурцова квартиру в Києві

У деклараціях самого судді Огурцова за період з 2013 по 2018 роки дохід його матері Олександри Іванівни склав лише 1240 гривень. За таких доходів можливість придбати квартиру у Києві за кілька мільйонів виглядає неможливою. Навіть якщо припустити, що жінка мала якісь заощадження з попередніх років, розмір таких заощаджень мав би бути астрономічним для звичайної пенсіонерки.

У вересні 2013 року Олександра Огурцова набула у власність земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів у селі Кийлів Бориспільського району Київської області. У жовтні 2014 року вона оформила сусідню земельну ділянку площею 721 квадратний метр. У лютому 2020 року мати судді зареєструвала у власність житловий будинок площею 274,9 квадратних метри, збудований на цих ділянках.

Згідно з декларацією за 2024 рік, цей будинок площею майже 275 квадратів формально належить матері судді Олександрі Огурцовій, а сам Огурцов, його дружина та дочка мають право користування цією нерухомістю. За неофіційними оцінками експертів ринку нерухомості, будівництво такого будинку у Київській області могло обійтися щонайменше у кілька мільйонів гривень, особливо якщо врахувати вартість будівельних матеріалів та робіт.

Теща судді скуповує землю по всій Київській області та гаражі у столиці, хоч не має машини

Ще більше питань виникає щодо майна тещі судді Тетяни Бісик. У 2009-2010 роках вона набула у власність одразу чотири земельні ділянки в різних районах Київської області. У лютому 2010 року Тетяна Бісик оформила дві ділянки площею 1200 квадратних метрів та 3797 квадратних метрів у Макарівському районі. У жовтні 2010 року вона придбала ділянку площею 2500 квадратних метрів у Богуславському районі та ділянку площею 1200 квадратних метрів у Броварському районі.

У 2013 році теща судді Тетяна Бісик придбала в тому ж будинку, де розташована квартира матері Огурцова, два гаражі. За даними з відкритих джерел, вона не мала і не має у власності жодних автомобілів. Це робить покупку ще більш дивною.

Дохід Тетяни Бісик у 2013 році склав 146 тисяч 580 гривень, а загалом за період з 2013 по 2018 роки він становив 1 мільйон 230 тисяч 451 гривню. Навіть якщо припустити, що всі ці гроші жінка відкладала на придбання майна, сумарна вартість чотирьох земельних ділянок та двох гаражів у столичному будинку має бути значно більшою. Ціни на землю у Київській області навіть десять років тому вимірювалися сотнями тисяч гривень за ділянку. Проте земля не пустує — на деяких ділянках почали з'являтися будинки.

Будинок у власності сім'ї Огурцових

Акції венчурного фонду на 670 тисяч та торгова марка у власності: що ще є у судді

У розділі про цінні папери суддя Огурцов вказав, що його дружина Вікторія Бісик володіє 670 тисячами 119 акціями Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інтегрум Венчурс". Номінальна вартість однієї акції становить 1 гривню, але ринкова вартість таких цінних паперів може бути значно вищою. Дружина судді набула ці акції у серпні 2015 року.

Сам Огурцов у грудні 2024 року придбав 895 державних облігацій України номінальною вартістю 1000 гривень кожна, що у сумі становить 895 тисяч гривень. Протягом 2024 року він активно здійснював операції з цінними паперами, купуючи облігації у травні за 466 тисяч 660 гривень та за 466 тисяч 830 гривень, а також у липні за 866 тисяч 392 гривні.

У розділі нематеріальних активів суддя задекларував торгову марку, яку він набув у вересні 2019 року. Вартість цієї торгової марки у деклараці не зазначена. Право на торгову марку дає можливість використовувати її комерційно або надавати ліцензії іншим особам, що може приносити додаткові доходи.

Огурцов володіє торговою маркою

Виносив серйозні рішення, ніжачись на пляжах елітних курортів

Громадська рада доброчесності встановила, що у період з 23 по 31 березня 2014 року суддя Огурцов перебував на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх. Однак 24 березня 2014 року він у складі колегії суддів виніс судову ухвалу. Як суддя міг брати участь у судовому засіданні в Києві, перебуваючи за тисячі кілометрів від зали суду — в Єгипті — залишається загадкою.

Ще цікавіший випадок стався у червні 2016 року. У період з 16 по 17 червня суддя перебував у французькому місті Ліон. Однак 16 червня до моменту вильоту об 11:57 Огурцов встиг ухвалити щонайменше 10 судових рішень. Всі ці рішення мають відповідні номери у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суддя є фігурантом журналістського розслідування про подорожі суддів, яке провело видання "Слідство.Інфо". З 2012 по 2013 роки Огурцов відвідав острів Маврикій, Кубу, Туреччину, Німеччину, Грецію, Італію та країни Бенілюксу. Під час його перебування на Маврикії від його імені також виносились судові рішення.

За цими фактами правоохоронці розпочинали кримінальне провадження. Однак згодом справу закрили. За інформацією Радіо Свобода, причиною закриття стало те, що судді винесли ухвали про виправлення описок, якими змінили дати ухвалення судових рішень. Тобто формально судді визнали, що у документах були помилки з датами, і це дозволило уникнути відповідальності.

Один з найближчих соратників Павла Вовка та фігурант аудіозаписів НАБУ про змову суддів

Олексій Огурцов є одним з найбільш наближених до Павла Вовка суддів. Він допомагав у реалізації розробленої Вовком схеми та зафіксований на кількох аудіозаписах, які зробило Національне антикорупційне бюро. Ці записи стали одним з найгучніших скандалів у судовій системі України.

Фрагмент записів

Згідно з аудіозаписами від 16 травня 2019 року, суддя Огурцов обговорював з Павлом Вовком можливість подання заяви про забезпечення позову. Мета була заборонити Вищій кваліфікаційній комісії суддів проводити кваліфікаційне оцінювання суддів. Тобто судді намагалися зупинити процес перевірки їхньої професійної придатності.

17 липня 2020 року Олексію Огурцову повідомили про підозру. Слідчі кваліфікували дії судді за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за участь у злочинній організації, за вчинення дій з метою захоплення державної влади та за створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Слідчі НАБУ неодноразово викликали Огурцова для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні. Є чотири офіційні повістки про виклик судді на допит. Однак він жодного разу не з'явився на виклики слідчих.

17 квітня 2019 року відбулася безпрецедентна подія. Одразу 30 суддів Окружного адміністративного суду міста Києва не з'явилися у Вищу кваліфікаційну комісію суддів для складення іспиту у рамках кваліфікаційного оцінювання. Серед цих суддів був і Олексій Огурцов.

Причиною неявки всіх 30 суддів стала начебто їхня тимчасова непрацездатність. Тобто формально всі вони були хворими саме в день іспиту. Через місяць Огурцов разом з іншими суддями знову не з'явився на іспит. І знову причиною була хвороба.

З оприлюднених аудіозаписів НАБУ випливає, що така масова неявка була заздалегідь узгоджена серед суддів. Ініціатором та координатором цієї акції саботажу був Павло Вовк. Мета полягала у зриві процесу кваліфікаційного оцінювання, яке мало визначити, чи відповідають судді професійним вимогам для подальшої роботи.

Рятував активи Фірташа від повернення державі та податки для фірми, пов'язаної з Януковичем

27 листопада 2012 року суддя Огурцов скасував нарахування 2 мільйонів гривень податків для фірми з орбіти компаній, на які була оформлена резиденція Віктора Януковича "Межигір'я". Це рішення викликало обурення громадськості, оскільки було ухвалене в період, коли навколо "Межигір'я" розгорався публічний скандал.

26 грудня 2014 року Огурцов у складі колегії прийняв постанову у справі про Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат. Це рішення унеможливило проведення інвентаризації комбінату для повернення у державну власність. Суддя зобов'язав укласти новий договір оренди комбінату з Публічним акціонерним товариством "Кримський титан", яке належить олігарху Дмитру Фірташу.

Спір виник через небажання компанії Фірташа повертати державі комбінат після закінчення терміну оренди. Завдяки рішенню Окружного адмінсуду "Кримський титан" надалі міг користуватися державним підприємством. Згодом київський апеляційний адміністративний суд скасував це рішення, а Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність скасування.

