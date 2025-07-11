Скандальний нардеп Шевченко та ексміністр засвітилися в справі про шахрайство. Усі деталі

Сам Олександр Кубраков публічно прокоментував ситуацію на своїй офіційній сторінці

Чинному народному депутату України, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді, правоохоронці оголосили нову підозру — цього разу за великомасштабне шахрайство. До реалізації схеми з виманювання коштів у бізнесу міг бути дотичний і колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у якого 11 липня проводилися обшуки.

Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. За даними слідства, депутат, прикриваючись начебто впливовими контактами в Білорусі, організував схему вимагання коштів у представників українського бізнесу. Йдеться, зокрема, про одну з вітчизняних компаній, що займалася закупівлею мінеральних добрив у білоруських постачальників.

Народний обранець свідомо створював штучні перешкоди для логістики товару, а згодом "пропонував" вирішення цих проблем в обмін на хабар. Зафіксовано факт незаконного переказу 14,5 млн грн на рахунки комерційної структури, яка належить його синові.

Крім того, слідство встановило, що нардеп міг систематично отримувати неправомірну вигоду, пропонуючи підприємцям так звані "квоти" на постачання добрив із Білорусі. На підставі зібраних доказів йому "вручили" підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, скоєне у великих розмірах.

Фігурант справи під час обшуків

Зазначимо, що дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше цього ж дня, 11 липня, джерела "Української правди" повідомили, що слідчі ДБР провели обшуки і в ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Олександр Кубраков

Слідчі дії, за даними журналістів, відбуваються в межах справи нардепа Євгенія Шевченка, який вже має 2 підозри в держзраді.

Євгеній Шевченко

За словами джерела УП, Шевченко нібито організував масштабне шахрайство, виманивши в підприємців ті ж 14,5 млн грн під виглядом закупівлі білоруських добрив. Одним із можливих пособників у реалізації схеми слідство вважає ексміністра Кубракова. Водночас співрозмовники УП стверджують, що саме Кубраков може виступати викривачем в іншій резонансній справі — щодо віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.

Невдовзі після появи згаданих повідомлень у ЗМІ, Олександр Кубраков публічно прокоментував ситуацію на своїй офіційній сторінці. У дописі він категорично заперечив будь-яку свою причетність як до Шевченка, так і до Білорусі чи оборудок із добривами.

"Хочу сказати, що ані до Євгенія Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури, — написав він у Facebook.

Експосадовець підкреслив, що не спілкувався з Шевченком з лютого 2022 року, а про його подальшу діяльність дізнавався виключно з публічних джерел. "Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", — наостанок додав Кубраков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 липня детективи НАБУ здійснили обшуки в ексміністра оборони України Олексія Резнікова. Його ім’я раніше вже з’являлося у справі, пов’язаній із закупівлею продуктів харчування для Збройних сил України за нереально високими цінами.