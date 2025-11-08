Рідкісного "орла в чоботях" побачили на Дніпропетровщині: він карлик серед своїх побратимів (фото)

Це найменший український орел.

На Дніпропетровщині помітили рідкісну пташку — орла-карлика. Цей нечисленний вид рідко зустрічається фотографам. Він занесений до Червоної книги України та міжнародних конвенцій (CITES, Бернська та Боннська конвенції).

Фото зробив Віктор Севідов (Viktor Sevidov). Йому вдалось зафільмувати, як він виглядає в польоті. Це найменший в Україні орел, проте він має розмах крил 100–132 см і вагу тіла 0,5–1,3 кг.

Орел-карлик / Фото: Viktor Sevidov

Що за птах орел-карлик

Орел-карлик малий/ Фото: Viacheslav Kaistro

Орел-карлик віддає перевагу старим лісовим масивам, саме у лісі його спіймав В'ячеслав Кайстро (Viacheslav Kaistro), також може жити у лісостеповій зоні, рідше зустрічається у степових долинах та байраках. Живиться переважно гризунами та дрібними птахами. Гнізда будує на висоті 10–27 м. Останніми роками його стало менше — через вирубку лісів, незаконний відстріл і скорочення популяції ховрахів, основного об’єкта живлення.

Де можна побачити орла-карлика

Цікавий факт

В англійській мові орла-карлика називають "Booted Eagle", ймовірно через "чобітки" з пір’я на ногах. А ще ці орли бувають кількох кольорових варіацій — темна та світла морфа. Світла — більш коричнева.

Світла морфа орла-карлика з характерним пір'ям на ногах

