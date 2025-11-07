Навіть папуга знає. Сірий жако повторює українську кричалку про Путіна: відео захопило мережу

У мережі жартують, що птах житиме до 80 років — тож кричалку знатимуть ще кілька поколінь.

Відома українська фанатська кричала про російського президента Володимира Путіна дісталась до пташиного світу. Сірого папугу жако навчили пісні "Путін ху*ло".

Папуги жако відомі своєю здатністю імітувати звуки та людську мову. Зауважимо — відео містить нецензурну лексику.

Автор відео питає, "скільки поколінь дізнаються цю істину, якщо жако живуть 80 років, а цьому лише 17". Зазначимо, що в деяких випадках жако можуть прожити навіть довше, до 100 років.

Коментатори зазначили, що навіть папуга знає, а 145 млн — ні, вочевидь натякаючи на кількість населення Росії. Деякі також зазначили, що це може знадобитись на випадок, якщо хтось забуде.

Коментарі до відео: "навіть папуга знає"

Інші ж пропонують пустити справу "на потік". Або жако вивести пташенят та навчити кричалці, або ж навіть "замутити спецпідрозділ, тренувати птахів говорити та випускати тисячами".

Загони спецптахів - про що фантазують коментатори

Нагадаємо, кричалка про російського президента народилась в 2014 році у Харкові в фанатському середовищі. Тоді вболівальники "Шахтаря" та "Металіста" об'єднались у спільний марш та прокричали про ставлення до російського президента.

З того часу, а особливо після 2022 року ця кричалка та фраза стали одним із символів опору. Співають її не тільки українці, а й грузини.

