Редкого "орла в сапогах" увидели на Днепропетровщине: он карлик среди своих собратьев(фото)

Это самый маленький украинский орел.

В Днепропетровской области заметили редкую птицу — орла-карлика. Этот немногочисленный вид редко встречается фотографам. Он занесен в Красную книгу Украины и международные конвенции (CITES, Бернская и Бонская конвенции).

Фото сделал Виктор Севидов (Viktor Sevidov). Ему удалось снять, как он выглядит в полете. Это самый маленький в Украине орел, однако у него размах крыльев 100–132 см и вес тела 0,5–1,3 кг.

Орел-карлик/Фото: Viktor Sevidov

Что за птица орел-карлик

Орел-карлик малый/ Фото: Viacheslav Kaistro

Орел-карлик предпочитает старые лесные массивы, именно в лесу его поймал Вячеслав Кайстро (Viacheslav Kaistro), также может жить в лесостепной зоне, реже встречается в степных долинах и оврагах. Питается преимущественно грызунами и мелкими птицами. Гнезда строит на высоте 10–27 м. В последние годы его стало меньше — из-за вырубки лесов, незаконного отстрела и сокращения популяции сусликов, основного объекта питания.

Где посмотреть орла-карлика

Интересный факт

В английском языке орла-карлика называют "Booted Eagle", вероятно из-за "сапожки" из перьев на ногах. А еще эти орлы бывают нескольких цветовых вариаций – темная и светлая морфа. Светлая – более коричневая.

Светлая морфа орла-карлика с характерными перьями на ногах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктору Севидову удалось "поймать" еще одну интересную птицу — ольшанку или звезду. Ее очень трудно заметить осенью благодаря яркой окраске.